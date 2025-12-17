遭嗆逃兵！香蕉冷回「我截圖了」1照片給難看　網友秒道歉：搞錯人

記者潘慧中／綜合報導

節目《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）以Beatbox口技聞名，樂觀形象深受喜愛，未料最近無端遭網友爆粗口謾罵：「去當兵啦」、「逃什麼兵啦」、「沒用的東西是不配在螢光幕前的好嗎！」

▲香蕉莫名被嗆逃兵。（圖／翻攝自Facebook／香蕉,王俊傑）



面對惡意言論，香蕉第一時間並未動怒，而是曬出當年身穿橘色制服的照片證實早已服完兵役，「我當兵過了！模範海巡，你知道你沒搞清楚來這裡亂罵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，香蕉嚴正告知對方已截圖留證，「若有後續賠償，我會捐去需要的單位。」就在他強硬回擊後，該網友隨即私訊道歉，解釋是因為最近太多逃兵藝人，才會搞錯對象。

對此，香蕉選擇原諒不追究，「不是默許言語霸凌，是不想放心上」，決定讓事情到此為止，「只希望不要再有這種攻擊性言論去亂傷人，不是每個人都愛轉念的…撕裂互嘴只會兩敗俱傷。」

▲香蕉早就當過兵了。（圖／翻攝自Facebook／香蕉,王俊傑）



提到當年的軍旅生涯，香蕉也還原了當時的入伍波折。他透露原本想爭取去藝工隊，可惜沒有缺額，接著想憑藉專長考軍樂隊，「但會Beatbox不算樂器被打槍」。最終他參加陸軍大抽籤，進入了海巡署，他特別澄清：「後來當海巡是陸軍大抽到的單位，不是替代役，當時是司法警察。」證明自己不但沒有逃避兵役，還是紮紮實實地完成了國民應盡的義務。

儘管過程有些曲折，但回憶起那段當兵的日子，香蕉形容那是相當「充實的一年」，特別是當兵時就有機會服務獨居老人與孩童，讓他提早種下了廣結善緣的種子，「敦親睦鄰，還沒進演藝圈就在實踐了！」

香蕉IG全文：

爆粗口來亂攻擊的網友道歉了

謝謝朋友們都理性看待，並希望瞭解後續

我選擇不追究、不再回覆。

不是默許言語霸凌，是不想放心上

對於期待要幫助到弱勢、需要的單位

這種好事我自己來，行動自己去！

不為了造口業的人在乎對方的想法和後續

好事記心頭，壞事斷捨離，就回覆到這了。

只希望不要再有這種攻擊性言論去亂傷人

不是每個人都愛轉念的…撕裂互嘴只會兩敗俱傷。

原本爭取去藝工隊，沒缺額

再來要去軍樂隊，但會Beatbox不算樂器被打槍

後來當海巡是陸軍大抽到的單位

不是替代役，當時是司法警察。

充實的一年，當兵時就服務獨居老人與孩童

種下廣結善緣的種子，難得的回憶與經驗

敦親睦鄰，還沒進演藝圈就在實踐了