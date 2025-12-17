離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

▲李玉璽和大6歲的許允樂今年初才認愛。（圖／翻攝自許允樂臉書）



記者翁子涵／台北報導

38歲女星許允樂在2023年底與「愛情專家」張兆志官宣離婚，結束6年婚姻後，今年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，才認愛不到1年，稍早李玉璽就在臉書宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，瞬間湧入大批粉絲與好友獻上祝福，許允樂也感性發文：「他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」幸福之情溢於言表。

▲李玉璽和大6歲的許允樂宣布結婚。（圖／翻攝自李玉璽臉書）



32歲女星許允樂2023年底和「愛情專家」張兆志官宣離婚，結束6年婚，2人因對生子這件事沒有共識，許允樂想要小孩，張兆志卻無此規劃，因而無法繼續走下去，如今遇到「對的人」再次走入婚姻，她開心發文寫道：「曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。」

▲李玉璽和大6歲的許允樂今登記結婚。（圖／翻攝自許允樂臉書）

許允樂分享小倆口的甜蜜對話：「他說我們一起生活，我說我家的貓會讓你過敏打噴嚏，沒想到漸漸免疫，到現在還能跟貓睡在一起。」李玉璽更霸氣丟直球對她說：「我想跟妳結婚。」許允樂則甜回：「我願意。」更甜蜜表示：「他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」李玉璽也留言回應：「老婆，請多指教。」

