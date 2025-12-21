ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊繡惠點名北捷兇嫌父母：問題很大
停止內耗的5個方法！
為了宇宙人！大咖女星驚喜現身台灣
12月21日星座運勢／射手財富充裕！魔羯升職加薪　這星座投資大賺一筆

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：願意扛起工作

感情：勇於追求愛情

財運：設好停利停損

幸運色：金色

貴人：金牛

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：團隊共同討論

感情：熟知對方心事

財運：放下心中所求

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：天秤

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：業務服務熱情

感情：親人介紹對象

財運：拍賣大撿便宜

幸運色：黑色

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：工作熱情服務

感情：讓人心生好感

財運：偏財意外獲利

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：雙子

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：公關談判力強

感情：表現甜蜜羞澀

財運：主動勤勞賺錢

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：金牛

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：事業有利競爭

感情：迅速點燃激情

財運：捐助社會公益

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：處女

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：懂得思考策略

感情：更多自信微笑

財運：嘴甜打動財神

幸運色：藍色

貴人：巨蟹

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：新事業新視野

感情：小巧思大感動

財運：勤儉節約持家

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：事業策略成功

感情：全心全意付出

財運：股票族有小賺

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：營運策略成功

感情：擁有真愛幸福

財運：控管預算支出

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：事業貴人運旺

感情：關係更加親密

財運：可買彩券小玩

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：積極主動學習

感情：單身遇見桃花

財運：朋友互相提醒

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：獅子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

選單收合