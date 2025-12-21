12月21日星座運勢／射手財富充裕！魔羯升職加薪 這星座投資大賺一筆
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：願意扛起工作
感情：勇於追求愛情
財運：設好停利停損
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：團隊共同討論
感情：熟知對方心事
財運：放下心中所求
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：業務服務熱情
感情：親人介紹對象
財運：拍賣大撿便宜
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作熱情服務
感情：讓人心生好感
財運：偏財意外獲利
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：公關談判力強
感情：表現甜蜜羞澀
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：金牛
處女座 ♍
工作：事業有利競爭
感情：迅速點燃激情
財運：捐助社會公益
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：懂得思考策略
感情：更多自信微笑
財運：嘴甜打動財神
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：新事業新視野
感情：小巧思大感動
財運：勤儉節約持家
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：事業策略成功
感情：全心全意付出
財運：股票族有小賺
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：營運策略成功
感情：擁有真愛幸福
財運：控管預算支出
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：事業貴人運旺
感情：關係更加親密
財運：可買彩券小玩
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：積極主動學習
感情：單身遇見桃花
財運：朋友互相提醒
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：獅子
