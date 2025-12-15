鍾明軒消失10天「斷網隔絕交流」！閉關照曝光　親吐心境轉折

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒日前結束為期 10 天的「十日內觀（Vipassana）」靜修課程，並在社群平台發文分享這段彷彿「把人生按下重置鍵」的閉關體驗，同時曝光課程期間的環境照片、行程，坦言心裡感覺很踏實，表示這是提前送給自己生日的一份禮物，「安靜、真實，而且很深。」

▲鍾明軒結束10天的閉關生活。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

鍾明軒形容，十日內觀是一段「把生活降到最低限度」的過程，每天清晨 4 點起床、晚上 9 點就寢，期間完全不能使用手機、不能閱讀、不能寫字、不能做筆記，也不能與任何人交談，甚至連眼神接觸都被禁止，只剩下與自己長時間相處。他也透過照片分享簡樸的靜修空間、食物、生活環境，整體氛圍安靜而純粹。

▲鍾明軒分享行程。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

他進一步解釋，十日內觀源自佛教修行，透過長時間觀察呼吸與身體感受，練習「只觀察、不反應」，去看清感受如何生起、變化、消失。前三天僅專注在呼吸，第四天起則進入每天三次、每次一小時不能動的「堅定禪坐」，真正的轉折點來自於疼痛出現時的心境轉變。

鍾明軒坦言，當他不再抗拒疼痛，只是清楚地看著它，疼痛反而逐漸減弱，也讓他深刻體會到「身體的感受，和心的反應其實可以分開」，很多痛苦往往是因為內心太快做出反應。他也寫下體悟：「所有感受都會生、也都會滅，只要不急著解釋、反擊、定義，很多事其實不會變成一件事。」

▲▼鍾明軒公開10天的生活環境。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

第十天靜默解除、重新拿回手機後，鍾明軒感性表示，世界看似沒有改變，但他知道自己已經和 10 天前不一樣了。他也幽默補充，閉關期間每天最期待的其實是吃飯時間，「全素，但每一道都好吃到不行」，並感謝課程中的法工與所有捐贈者，讓這趟完全免費、以捐贈支持的修行得以運作。他也在課程結束後捐出一份心意，期盼能流向下一位前來靜修的人。

