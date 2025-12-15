ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚神預言
今晚再急凍！　下波變天時間曝
金曲歌后「全露畫面」網看傻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭敬騰 林光寧 Summer 羅志祥 張藝興 Melody 劉涵竹 婁峻碩

鍾明軒消失10天「斷網隔絕交流」！閉關照曝光　親吐心境轉折

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒日前結束為期 10 天的「十日內觀（Vipassana）」靜修課程，並在社群平台發文分享這段彷彿「把人生按下重置鍵」的閉關體驗，同時曝光課程期間的環境照片、行程，坦言心裡感覺很踏實，表示這是提前送給自己生日的一份禮物，「安靜、真實，而且很深。」

▲▼鍾明軒結束10天的閉關生活。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

▲鍾明軒結束10天的閉關生活。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒

鍾明軒形容，十日內觀是一段「把生活降到最低限度」的過程，每天清晨 4 點起床、晚上 9 點就寢，期間完全不能使用手機、不能閱讀、不能寫字、不能做筆記，也不能與任何人交談，甚至連眼神接觸都被禁止，只剩下與自己長時間相處。他也透過照片分享簡樸的靜修空間、食物、生活環境，整體氛圍安靜而純粹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鍾明軒結束10天的閉關生活。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

▲鍾明軒分享行程。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

他進一步解釋，十日內觀源自佛教修行，透過長時間觀察呼吸與身體感受，練習「只觀察、不反應」，去看清感受如何生起、變化、消失。前三天僅專注在呼吸，第四天起則進入每天三次、每次一小時不能動的「堅定禪坐」，真正的轉折點來自於疼痛出現時的心境轉變。

鍾明軒坦言，當他不再抗拒疼痛，只是清楚地看著它，疼痛反而逐漸減弱，也讓他深刻體會到「身體的感受，和心的反應其實可以分開」，很多痛苦往往是因為內心太快做出反應。他也寫下體悟：「所有感受都會生、也都會滅，只要不急著解釋、反擊、定義，很多事其實不會變成一件事。」

▲▼鍾明軒結束10天的閉關生活。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

▲▼鍾明軒公開10天的生活環境。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

▲▼鍾明軒結束10天的閉關生活。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

▲▼鍾明軒結束10天的閉關生活。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

第十天靜默解除、重新拿回手機後，鍾明軒感性表示，世界看似沒有改變，但他知道自己已經和 10 天前不一樣了。他也幽默補充，閉關期間每天最期待的其實是吃飯時間，「全素，但每一道都好吃到不行」，並感謝課程中的法工與所有捐贈者，讓這趟完全免費、以捐贈支持的修行得以運作。他也在課程結束後捐出一份心意，期盼能流向下一位前來靜修的人。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鍾明軒閉關

推薦閱讀

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

3小時前

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

17小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

7小時前

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

19小時前

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

9小時前

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

17小時前

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

6小時前

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

20小時前

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

5小時前

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

12/14 12:32

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

18小時前

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

3小時前

熱門影音

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

【凌晨大火】新莊民宅惡火！16歲少女受困客廳喪命

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

全身傷痕累累！韓女星控前男友軟禁掐頸　淚訴：公開才能結束

45分鐘前10

嵐ARASHI確定不去《紅白》！缺席原因曝…STARTO跨年演唱會上串流

1小時前31

鍾明軒消失10天「斷網隔絕交流」！閉關照曝光　親吐心境轉折

1小時前0

《SMTM》歌手騙女粉「去飯店性騷」！　受害者崩潰：每天都痛苦

1小時前0

靈魂沙發錄音撞驚悚靈異！　團員呼吸不順、冒開刀後遺症

1小時前0

《不曾見過太陽》兒子成殺人魔！李淑禎演活「李母」悲揭痛苦童年

1小時前0

林可彤單戀不成「買同款香水」感覺在身邊！　專家說話了：這是潛在犯罪者

1小時前0

Kimberley陳芳語頂高燒敬業上工！　范宸菲挺孕肚崩潰摔鏡子

1小時前0

楊婷婭走出父親長照憂鬱　發掘「多元性別男團」：不是異類

2小時前0

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    3小時前2014
  2. 蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了
    17小時前5044
  3. 《RM》一次送走2人！韓網反應曝
    7小時前41
  4. 羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了
    19小時前2214
  5. 唐綺陽運勢／天蠍易有職場火花！
    9小時前4
  6. Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
    17小時前168
  7. 郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道
    6小時前42
  8. 張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因
    20小時前1
  9. 朱孝天打臉老婆！減重15kg「不是為了F4合體」
    5小時前810
  10. 宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情
    12/14 12:3263
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合