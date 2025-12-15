松嶋菜菜子隔10年再主演新劇！同期反町隆史也有戲…夫妻正面對決

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星松嶋菜菜子將主演明年（2026）1月8日的朝日電視台電視劇，且新劇是電視台黃金時段木9（每週四晚間9點播出）。而她過去是日劇收視女王，自2016年後再也沒有接演主角，如今相隔10年重返戲劇女主角大位，備受各界期待。

▲松嶋菜菜子相隔10年，再度接演新劇女主角，而且是黃金檔時段。（圖／翻攝自X）

松嶋菜菜子從90年代後期至2000年代時期，主演《魔女的條件》、《冰的世界》、《大和拜金女》、大河劇《利家與松》、《美女或野獸》、《家政婦女王》等創下超高收視率，其中《家政婦女王》更創下破40%的驚人收視紀錄。她自2016年主演《營業部長吉良奈津子》之後，就沒有再接主演作品，且扮演的配角不計正反派，演技依舊搶眼。

而松嶋菜菜子接演的新劇《米之女：國稅局資料調查課．雜務室》，將扮演一個熱愛吃白飯的稅務調查員，率領一群調查員揪出逃漏稅案件，且此劇是朝日電視台招牌黃金時段，過去米倉涼子《派遣女醫》系列、天海祐希《女王偵訊室》系列都在此時段播出。

▲松嶋菜菜子新劇扮演稅務調查員。（圖／翻攝自X）

此外，松嶋菜菜子的老公反町隆史在2026年冬季檔也有主演新劇《Ramune Monkey》，屆時將出現夫妻對決的狀態。據日媒《日刊現代》報導，雖然日本現今串流平台的普及，改變了當地觀眾的收視習慣，電視劇平均收視率數字已經不如以往，松嶋菜菜子是否能回應朝日電視台的期待，值得關注。

▲反町隆史同期也有主演新劇，與老婆松嶋菜菜子正面對決。（圖／翻攝自X）