聖誕好事集音樂會　李芷婷睽違5年推新專輯明年開唱

圖、文 / 好事聯播網

▲粗大Band請台下的粗工們（粉絲名）一起喊出來。

好事989電台「聖誕好事集音樂會」13日晚間在信義威秀中庭廣場登場。率先開場的粗大Band帶來多首熱門曲目，熱血的節奏讓現場觀眾忍不住跟著跳起來。一位從早上就開始等待的粉絲激動地說：「等了個八個小時終於看到他們了，謝謝好事聯播網邀請他們來，還能聽到《留下來陪我》的現場，真的超級開心！」

今年演出卡司星光熠熠。街舞界男神刺刺以《Horny》等多首舞曲點燃現場氣氛，演唱《BACK AT 2 ME》時更脫下上衣，展現精實身材，引得迷弟迷妹們高聲尖叫；暌違五年發表新專輯的李芷婷，帶來《盔甲》、《燒成灰燼》等新作品，清亮的嗓音與轉音把浴火重生的情感表達得淋漓盡致，令現場觀眾深陷其中。李芷婷在受訪時更透漏，明年將舉辦演唱，請歌迷們多多期待。

▲李芷婷高超的演唱技巧，征服全觀眾的心。

壓軸登場的是創作歌手郭家瑋，一開唱經典名曲《過了幾天》，觀眾們便一起大聲合唱，不少人也被歌詞感動到眼眶泛紅。現場還有欣菲、小薑、黃瑋昕、楊婷婭、語芮、琟娜VERNA等8組藝人輪番上場，展現不同魅力，為活動掀起一波波高潮。

▲民眾興奮的排隊玩遊戲，希望可以抱著大獎回家。

好事989電台表示，「聖誕好事集音樂會」已經成為每個年底聽眾最期待的盛會。現場一對連續參加八年的母女檔開心地分享：「一到12月，女兒就說一定要來這裡。不只可以看表演，還可以玩遊戲拿禮物回家，這已經變成我們家每年冬天的傳統了。」今年除了演出，好事989電台更規劃闖關遊戲與互動攤位，並與小胖威利病友關懷協會攜手合作設置公益攤位，邀請民眾以實際行動支持病友家庭。