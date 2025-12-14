黃少谷曝昔樂團時期「月接5場變一年5場」　吐心聲：蠻想念那時候

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃少谷當年以「強辯樂團」出道，近年投入房仲工作的他，今（14）日南下屏東參加「鹽琉開趴」，為此他也在社群上發文吐露心聲，對比今昔演藝工作的落差，同時也坦言：「還蠻想念那時候。」

▲黃少谷。（圖／翻攝自Instagram／shao_ku_huang）

黃少谷回憶，以前還在樂團時期時，當時行程滿檔，「大概1個月都有4-5次表演」，生活幾乎都圍繞著舞台與音樂轉。然而，隨著大環境變化，加上人生重心的轉移，現在的演出機會大幅銳減，為此他透露：「現在已經是變成一年4-5次。」

儘管近年自己投入房仲工作，但黃少谷坦言還蠻想念那時候，雖然那段日子雖然忙碌奔波，但能夠到處表演，並和不一樣的朋友見面聊天，是難以取代的珍貴回憶。

▲黃少谷想念樂團時期。（圖／翻攝自Threads／shao_ku_huang）

最後，黃少谷透露，自己今天出發屏東，準備參加「鹽琉開趴」活動，這也是他近期難得的公開演出機會。面對久違的舞台與南部的觀眾，他既興奮又有些許忐忑，並謙虛地向大家喊話：「希望大家都還記得我，希望下次的表演不要等太久。」