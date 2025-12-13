搶金唱片門票「等1hr被跳回首頁」！過程全都錄 阿本傻眼：真哀傷

記者潘慧中／綜合報導

南韓樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日首度攻進臺北大巨蛋，門票已於13日早上11點半準時開賣，吸引大批粉絲搶票，其中也包含阿本在內，但過程並不太順利，「然後就沒有然後了。」

▲阿本稍早也在搶金唱片的門票。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本事後在社群網站上傳搶票過程的影片，他透露大約早上11點就登入開始等候，好不容易看到「預計等候時間不到一分鐘」的頁面，他整個人越來越緊張。

▲▼阿本回應網友。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



接著跳出「驗證您是否是人類」的頁面，阿本更是心急如焚地喊：「我是人類！」下秒原本已經摩拳擦掌準備搶票，卻跳出「請稍後再試」的頁面，讓他瞬間滿頭問號。

▲▼阿本錄下搶票過程。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



最後直接被返回首頁，重新操作一次，阿本也乖乖反覆嘗試，但只是一直看到「已售完」的結果，讓他好無奈，「等了一小時跳回首頁，真的是哀傷，嗚嗚」，讓他有種屆時只能在家看直播的感覺。

▲阿本最後哀傷到放空看遠方。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）