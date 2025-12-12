ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬影帝入圍《好孩子》哭崩全台！　旺福小民「看完秒寫歌」導演0修稿過關

記者蕭采薇／台北報導

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的新加坡電影《好孩子》在台上映後口碑狂飆，被觀眾譽為「後勁超強的暖心神片」。電影找來旺福樂團主唱小民量身打造同名主題曲，他透露當時看完試片深受感動，「哭點」秒變「靈感」，僅花一兩個小時就寫完詞曲，沒想到導演王國燊竟然「完全沒改」一次過關。

▲《好孩子》導演王國燊透露片中角色其實都是原型人物阿真不同面向的投射，左起為路斯明、許瑞奇、吳清樑、周智慧，前為洪慧芳。（圖／甲上娛樂提供）

▲《好孩子》導演王國燊透露片中角色，其實都是原型人物「阿真」不同面向的投射，（左起）為路斯明、許瑞奇、吳清樑、周智慧，前為洪慧芳。（圖／甲上娛樂提供）

小民回憶，當時在金馬創投與導演聊得投緣，受邀看片後靈感大爆發。他以「孩子的視角」寫下對父母的愛，其中歌詞：「我以為長大會變勇敢、不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」搭配片尾男主角許瑞奇卸下濃妝的畫面，成為全片最強催淚彈，讓無數觀眾在燈亮後仍止不住淚水。



▲《好孩子》導演王國燊透露片中角色其實都是原型人物阿真不同面向的投射，左起為路斯明、許瑞奇、吳清樑、周智慧，前為洪慧芳。（圖／甲上娛樂提供）

▲《好孩子》從性別認同、失智症照護、家庭和解一路探進內心深處，被譽為「滿滿洋蔥的暖心神片」（圖／甲上娛樂提供）

《好孩子》改編自變裝皇后「阿真」的真實故事，導演王國燊也加碼揭露電影中的「角色秘辛」。他指出片中4個角色：阿好、家強、葛蕾斯、大衛，其實全都是原型人物「阿真」的不同投射。「阿好是阿真自己，家強是他逃避責任的模樣，葛蕾斯是面對現實的選擇，大衛則是他心底最想成為的人。」

▲《好孩子》導演王國燊透露片中角色其實都是原型人物阿真不同面向的投射，左起為路斯明、許瑞奇、吳清樑、周智慧，前為洪慧芳。（圖／甲上娛樂提供）

▲洪慧芳在《好孩子》中演活失智症患者，猝不及防的數個感動瞬間狂戳觀眾淚腺。（圖／甲上娛樂提供）

此外，片名《好孩子》的「好」字也藏有巧思。「女＋子」象徵主角以「女兒」身份重新與母親建立連結；而片名設計中兩個比例偏大的「子」字，則象徵家族關係中那份被忽略的重量。

▲《好孩子》導演王國燊透露片中角色其實都是原型人物阿真不同面向的投射，左起為路斯明、許瑞奇、吳清樑、周智慧，前為洪慧芳。（圖／甲上娛樂提供）

▲《好孩子》以真實故事為底，以幽默、溫柔與共情包裹家庭的痛與愛。（圖／甲上娛樂提供）

《好孩子》由《花路阿珠媽》洪慧芳搭檔新加坡視帝許瑞奇，演繹變裝皇后與失智母親之間笑中帶淚的故事。電影不只入圍本屆金馬獎最佳男主角、最佳造型設計，更獲影評盛讚「哭點、笑點、痛點全擊中」。許瑞奇展現的掙扎與深情，被視為今年影帝的強力競爭者。電影現正熱映中。

 

