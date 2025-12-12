陳妍希父親生前私訊曝光！　送高級皮衣給陳曉「以半子待之」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳妍希在2016年嫁給大陸演員陳曉，兩人情牽多年，卻在去年6月爆出婚變；女方父親在同年底辭世時，更不見男方出席葬禮，直到今年2月，雙方才證實已經離婚。有網友12日挖出陳妍希父親在女兒戀情剛曝光時回覆網友的私訊，內容引發熱烈討論。

▲陳曉和陳妍希在今年2月宣布離婚消息。（圖／翻攝自陳曉微博、陳妍希IG）

在網友曝光的截圖中，陳妍希的父親表示，自己對陳曉並沒有評價，「但因為妍希也答應了這門婚事，我們自然會愛之所好，將來對於陳曉的關愛照顧自然會以半子待之。」

陳爸爸也透露，自己有將多年前購入、保存完好的高級皮衣及大衣，托女兒帶去給陳曉，「最近又在整理一些能禦寒的圍巾，讓妍希再送給陳曉，這些都是我的心意，我只有女兒沒有兒子，所以妳說我們會對陳曉不好嗎？這些關懷都在至今陳曉還未來拜見我這個老丈人之前，我們體恤他們工作的辛苦奔波。」

▲網友曝光陳妍希父親的私訊內容。（圖／翻攝自微博）

不過，雖然翁婿之間看起來關係不錯，但陳爸爸在去年底過世時，陳曉卻沒有來台參加告別式，甚至還照常到成都工作拍戲，此舉引發網友熱議。不少人認為，無論婚變與否，他身為女婿，在葬禮期間沒有表達哀悼，也沒有現身悼念岳父，並不妥當；但也有網友認為這屬於藝人家務事，不需過度關切干涉。

▲陳妍希的父親在去年過世。（圖／翻攝自陳妍希臉書）