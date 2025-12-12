李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星李伊庚以戲劇《和我老公結婚吧》反派爆紅，他過去曾是節目《玩什麼好呢》固定班底，但近期與一名德國女子陷入負面爭議，最終從節目下車，怎料，風波還沒過去，他12日又被該名德國女子加碼爆出露骨私訊內容，他直白地問「妳的SIZE多少」、「我出生以來沒看過E奶」、「妳有Kakaotalk ID嗎」，令韓網震撼不已。

▲李伊庚近來遭爭議纏身退出節目。（圖／翻攝自李伊庚IG）



李伊庚在節目上憨厚老實的形象深植人心，怎料連日被爆出負面新聞，最初爆料者德國女子近日在X加碼爆料，文內諷刺寫下「還有人覺得是AI的舉手，（這完全是最後了）如果這是真的的話，那剩下的Kakaotalk也是真的的吧？我自己也覺得害臊尷尬，但沒有辦法。」她公布李伊庚透過IG私訊自己的露骨文字。

▲韓文很好的德國女子加碼爆料兩人的IG對話，狠嗆「還有人覺得是AI的請舉手」。（圖／翻攝自X）



為了證明真實性，該名韓文很好的德國女性連李伊庚經過官方認證打勾勾的IG帳號一併截圖，兩人對話在2024年1月，內容為該名德國女子透露自己小他10歲，並主動告白「你是我的理想型，外國人也可以嗎」，李伊庚看到私訊後主動詢問：「韓文真好，妳住哪國？」女方回應「我是德國人，住在德國」，同時女子發出自己的照片，佐證是自己的長相。

▲根據對話，李伊庚好色喊「我出生以來沒看過E奶」。（圖／翻攝自X）



李伊庚看到女方的照片後，稱讚：「哇，不太像是德國的感覺，也有點韓國感。」他直球提問「德國整體不是滿自由奔放的嗎？」接著又要求「看胸部」，下一句緊接著問「妳的SIZE多少」，女方回答「你猜看看」，他先是答「D cup？」女生反答「再大一cup」，他則嗨到表示「E cup？我出生以來沒看過E奶」、「妳有Kakaotalk ID嗎」。

早在李伊庚最初遭到爆料時，他曾透過公司回應「全都是AI造假」，日前出席高雄AAA頒獎典禮時，他也表示「公司正在透過信件要求對方認罪，一定會抓到她。」如今該名爆料女性被惹怒，再度曝光兩人的對話，由於李伊庚在節目上形象正面、憨厚老實，如今露骨私訊內容對外流出，也讓粉絲震驚不已。