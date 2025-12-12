陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導再揭「外洩關鍵」：不是修電腦

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星陳冠希曾被期待成為「四大天王」接班人，卻在2008年爆發震驚演藝圈的「豔照門」事件，多達1400張私密照外流，重創張柏芝、阿嬌（鍾欣潼）等女星形象，他因此無限期退出演藝圈。外界長年認為照片流出是因「送修電腦」遭維修員惡意外洩，但香港名導王晶近日發布影片提出驚人觀點，認為禍根其實是陳冠希自己「愛炫耀」。

▲陳冠希艷照門事件重創形象。（圖／記者周宸亘攝）

王晶在影片中分析，若要在電腦海量的資料中精準找到這些私密照片，需要耗費大量時間與精力逐一檢查，「如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片？」他大膽推測，極有可能是有人向維修員透露了「具體位置，以便尋獲，甚至是陳冠希自己在聚會酒後，或是在情緒高漲時，一時興起向朋友炫耀「泡了多少女明星」、「拍了多少照片」，甚至直接拿給朋友看。

「我當時作為一個導演來看，陳冠希是一個很乖的人」。王晶表示，陳冠希十分有禮貌，工作不曾遲到早退，沒想到會發生豔照門事件，起初完全不信，以為是有人惡意合成照片想陷害陳冠希，直到無意間看到曾多次合作的女星阿嬌（鍾欣潼）的照片，為此相當震驚。

▲王晶談陳冠希艷照門事件。（圖／翻攝自YouTube）

多年來的說法，陳冠希艷照是維修電腦的時外洩的，不過王晶質疑為什麼會有人知道陳冠希電腦有私密照？據他推測，陳冠希可能在某些場合向友人炫耀自己女朋友很厲害，或是炫耀有很多女友，消息在「一傳十、十傳百」的情況下傳到了電腦維修員耳中，導致對方在維修時挖出他的電腦資料，並且上傳到網路，最終釀成無法挽回的風暴。



