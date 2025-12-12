李運慶媽媽年輕舊照驚呆網友！　深邃五官「激似混血兒」超美

記者蔡宜芳／綜合報導

45歲男星李運慶在2004年踏入演藝圈，2023年和女星洪詩結婚後，現在已是兩個孩子的爸。他11日曬出媽媽的年輕舊照，大讚媽媽是「正妹」，李媽媽的美貌也讓網友驚嘆「好像混血兒」。

▲李運慶的母親迎來75歲生日。（圖／翻攝自Instagram／mejack）

李運慶為慶祝媽媽的生日，在社群曬出數張媽媽的舊照，配文寫道：「在沒有修圖、醫美的那個年代，她是個正妹。到現在，她還是很美，也很努力讓她的內心更美。」在他曬出的照片中，可以看到李媽媽五官精緻，擁有深邃的雙眼皮和高挺鼻樑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李運慶的母親五官深邃。（圖／翻攝自Instagram／mejack）

李運慶表示，在自己有了孩子之後，和老婆洪詩都更能體會父母的偉大，「謝謝媽媽，把我好好的、平安健康的養這麼大，真的很不容易。媽媽的75歲，生日快樂，呷百二！」

李運慶的貼文發出後，引來不少網友驚呼「好美，有外國血統嗎」、「媽媽年輕時真的超正欸，完全不輸現在的女神級明星啊」、「媽媽年輕時好像混血兒喔」。對此，李運慶則曬出媽媽小時候的全家福，表示：「外公基因很強大。」

▲李運慶分享媽媽與外公、外婆的全家福。（圖／翻攝自Instagram／mejack）