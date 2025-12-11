已經約好祝歌！　D.O.親口證實「缺席金宇彬婚禮」：以EXO為優先

記者吳睿慈／綜合報導

男神金宇彬與女友申敏兒愛情長跑10年，兩人即將在20日舉辦婚禮，可惜的是，好友D.O.無法到場，他當天因團體EXO預計出席MMA頒獎典禮，原本約好要獻唱祝歌，如今只能失約。D.O.於11日在韓接受媒體採訪，他坦言：「原本約好我要唱祝歌，我也認為我是要唱祝歌的人。」只可惜與團體活動撞期，他說出心裡話，「工作很重要，婚禮當然也很重要，但老實說，如果要說哪個是優先，我認為EXO是優先。」獲得金宇彬的諒解，不得不缺席婚禮。

▲D.O.已經約好要幫金宇彬唱祝歌，但撞到EXO行程，證實無法參加婚禮。（圖／翻攝自金宇彬IG）



過去就有粉絲發現，金宇彬的婚禮剛好撞期EXO要出席MMA頒獎典禮，兩人感情深厚，卻無法到場祝賀，令粉絲都感到惋惜。D.O.於11日在韓接受媒體採訪，坦言確實無法參加婚禮，思考了一下回答「這樣說好嗎，但這是理所當然的，工作很重要，（婚禮）也非常重要，但如果要思考先後順序，我認為EXO是優先第一順位。」

無法出席金宇彬的婚禮，D.O.其實很難過，「所以我要對宇彬哥更好，哥自己也明白這是沒辦法的事，雖然有點遺憾，但他能理解，所以沒關係。」至於該怎麼對宇彬哥更好？D.O.陷入苦惱，反問記者「該用什麼補償他呢？」聽到記者提議錄個影片或先錄好祝歌影片，他再度煩惱：「我以影片方式出現，會不會反而破壞婚禮氣氛啊？」

▲D.O.很遺憾無法出席金宇彬婚禮。（圖／翻攝自韓網）



D.O.坦言，私下早就約好要幫金宇彬婚禮唱祝歌，「我也認為我是要唱祝歌的人。我很早就知道兩人的婚訊，之後接到了出席MMA的行程。當行程確認後，我就苦惱該怎麼跟宇彬哥說，但沒辦法只能告訴他了，他也感到很遺憾。我原本還打算在婚禮上唱〈Popcorn〉當作祝歌，我們兩個都覺得好可惜。」

D.O.無法獻唱祝歌，也被問到那是誰接下這個任務？他笑說：「我也不知道，我已經被排除於名單之外了，已經不在宇彬哥的視野裡了，有種『不需要你了』的那種感覺。」