搶當灶咖大賽樂團冠軍！FTISLAND承諾常來台灣　1月台大體育館開唱

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND日前才在演唱會上承諾粉絲要當「最常來臺灣的樂團」，他們沒忘記約定，11日宣布將於明年1月24日在臺大綜合體育館舉辦最新演唱會《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，門票預計在20日上午11點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣。

▲FTISLAND承諾要常來台灣，搶當灶咖大賽樂團冠軍。（圖／希林國際Chillin International提供）



2025年對FTISLAND而言可說是十足忙碌而充實的1年，他們多次造訪臺灣，8月更受邀在富邦悍將主場日演出，以一曲經典的〈壞女人〉引領大巨蛋三萬多名觀眾大合唱，創造傳奇場面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頻繁來臺演出，FTISLAND在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，主唱李洪基亦在近期臺北場演唱會上提及想更常到臺灣演出、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來臺灣的樂團」，如今便馬上兌現諾言，於 2026 年初帶來《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，與粉絲一起開啟嶄新的一頁。

▲▼FTISLAND 1月台大體育館開唱。（圖／希林國際Chillin International提供）



本次FTSODE以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，讓整體儀式感再度升級。演唱會票價為6580元、5580元、4880元，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共三張），購買6580元票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買5580元票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。