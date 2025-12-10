金宣虎新戲來了！　攜手高允貞上演浪漫愛情喜劇...驚人陣容曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯？》，故事描述具備能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾）與世界級頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間既混亂又甜蜜的戀愛旅程。

▲▼金宣虎、高允貞將合作演出浪漫愛情喜劇。（圖／翻攝IG）

因出演《苦盡柑來遇見你》、《海岸村恰恰恰》、《Start-Up：我的新創時代》等作品而深受觀眾喜愛的金宣虎，本次飾演周浩鎮，溫暖的笑容與演技為角色帶來魅力與溫度。與他對戲的高允貞則憑《Sweet Home》、《還魂》、《機智住院醫生生活》在全球人氣攀升。

《愛情怎麼翻譯？》由《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等名作的創作組合洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆，並由以《紅丹心》聞名、擅長細膩敘事與優雅影像風格的導演柳英恩執導。影集橫跨日本、加拿大、義大利等多個迷人地點取景，呈現一段跨越國界、視覺與情感兼具的浪漫旅程。

最新釋出的前導海報中，金宣虎與高允貞背對背站立，並以耳機象徵著兩人之間的連結。畫面以多種語言的手寫字體寫下略為模糊的「Love」一字，暗示著這段戀情在翻譯錯置的瞬間與彼此理解的細膩過程中逐漸萌芽。《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日於Netflix獨家上線。