《琅琊榜》女星帶2歲童出門被拍！　孕期「男友偷腥」時間點吻合

大陸女星王鷗因出演《琅琊榜》打開知名度，她於2021年傳出與小五歲的相聲演員何九華交往，同年底更被爆懷孕，但她始終未對戀情做出回應。怎料，王鷗近日被拍到帶著一名小女童到公園玩耍，再度掀起「隱婚生女」的揣測。

▲王鷗從未回應與何九華的戀情。（圖／翻攝自微博／王鷗Angel、何九華）

根據陸媒《搜狐娛樂》報導，王鷗日前帶著一名年約2歲的女童到公園玩，一路上她牽著女童身上的防走失背帶，謹慎地的跟著小朋友的步伐。到了公園後，雖然忙著講電話，眼睛卻沒離開女童，後來還蹲下拍孩子盪鞦韆的模樣。

狗仔指稱女童的樣貌和王鷗十分相似，也不是先前王鷗曾帶出門的混血表外甥女，加上目測年齡與當初王鷗被爆懷孕的時間點吻合，懷疑該女童就是王鷗當年神隱多時、悄悄生下的女兒。

▲▼王鷗被拍到帶一名2歲女童出門。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

此前，王鷗和何九華的戀情才爆出不到兩年，男方在2023年便被拍到疑似和陌生女子在車上激吻，掀起劈腿風波。然而幾個月後，大陸狗仔便爆料王鷗已經懷孕，引網友紛紛大喊「去父留子」，但兩名當事人始終都未做出回應。

▲王鷗、何九華緋聞時間線。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）