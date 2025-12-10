林襄搭船「掀起上衣」褲子也脫了！比基尼包不住超兇上圍 深溝被看光

記者潘慧中／綜合報導

林襄儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她9日便在社群網站上傳一系列前陣子飛去宿霧遊玩的照片，其中直接在船上掀起上衣的火辣舉動，也全被拍了下來。

▲林襄掀起上衣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



照片中，可以看到林襄戴著超可愛的粉白格紋遮陽帽，綁帶垂落兩側，搭配雙辮子超級減齡。她身穿一件粉色短版上衣，完美襯托出纖細腰身；下半身則搭配高腰寬鬆牛仔長褲，讓造型更顯自在慵懶。

▲林襄原本穿這樣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



更讓人眼睛大吃冰淇淋的是，林襄在搭船過程中掀起上衣，大方露出內搭的同色系比基尼，渾圓半球和深邃事業線全被看光光；不只這樣，她還脫掉長褲，秀出三角泳褲，展現纖細的雙腿線條。

▲林襄出國辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



事實上，林襄的外貌向來是網友的討論焦點，即便如此，她之前仍高EQ表示，「努力研究變美、努力學習、努力瘦身、飲食控管、戒糖、戒奶、戒掉所有喜歡的食物、努力保養，還要努力存錢，把自己成喜歡的樣子」，說完還覺得自己很勵志，「世界上沒有醜女人。」