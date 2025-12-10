31歲兒涉弒父被捕！知名男星倒臥家中亡　警移送檢方偵辦

記者張筱涵／綜合報導

朱比蘭·塞克斯（Jubilant Sykes）曾獲得葛萊美獎提名的美國知名古典男中音，8日（當地時間）晚間在南加州聖塔莫尼卡的家中不幸遇刺身亡，享壽71歲。當地警方經調查後證實，涉嫌行兇的嫌犯為死者31歲的親生兒子米卡·塞克斯（Micah Sykes），目前已被警方依涉嫌殺人罪逮捕並拘留。

▲朱比蘭塞克斯身亡，享壽71歲。（圖／翻攝自X／NYCityCenter）



聖塔莫尼卡警察局表示，警方於8日晚間接獲報案，指稱一處民宅內正發生攻擊事件。警方趕抵現場後，發現朱比蘭·塞克斯身受重傷，傷勢顯示為遭人刺殺，儘管消防救護人員隨即到場，但他仍因傷重被當場宣告死亡。

警方隨後在屋內發現死者兒子米卡·塞克斯，並將其逮捕，逮捕過程嫌犯並未反抗。警方同時在現場起獲一把疑似作案用的兇器，目前正連同其他物證進行鑑識，全案已移交洛杉磯郡地方檢察官辦公室進一步偵辦。

朱比蘭·塞克斯是一位備受推崇的古典音樂家，其音樂風格融合了福音、爵士與民謠元素。他曾於2010年憑藉演繹李奧納德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的《Mass》獲得葛萊美獎最佳古典專輯提名。對於這起悲劇，其經紀公司總裁大衛·托馬斯（David Thomas）隨後發表聲明證實了死訊，並推崇朱比蘭的藝術成就觸動了數百萬人，對他的離世深感哀悼。