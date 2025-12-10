忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷與毀謗　SM大動作開告酸民

記者張筱涵／綜合報導

南韓SM娛樂近日發布公告，指出針對旗下人氣女團aespa成員Winter的惡意攻擊、名譽毀損與性騷擾內容已達到嚴重程度，將正式啟動強力法律程序，全面追究加害者責任。

▲Winter近日在網路社群上遭攻擊。（圖／翻攝自Instagram／imwinter）



SM娛樂表示，透過官方舉報窗口「KWANGYA 119」收到大量粉絲提供的證據，加上公司自家監測，發現社群平台上長期出現針對 Winter 的惡意貼文與留言，包括性騷擾、名譽毀損、人身攻擊、侮辱、侵犯隱私、以及深度偽造（deepfake）等內容，公司已「嚴重認知到事態的惡化」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公告中點名DC Inside、女性時代、Nate Pann、Instiz、Theqoo、Instagram、X（舊稱推特）、YouTube等平台皆出現大量攻擊Winter的行為，SM娛樂已確認多篇惡意貼文，並表示將在審查後分階段擴大提告。

SM娛樂強調，除了上述平台，公司也已對發佈惡意貼文的相關人士展開刑事控告與民事求償。同時，對於個人SNS、線上社群、匿名論壇中散布惡性謠言、反覆散播不實資訊、發表性騷擾內容、嘲弄與扭曲事實的惡意創作，SM娛樂已大量蒐證，未來將採取零容忍、無和解的強硬措施。

SM娛樂也呼籲網友避免捲入不實與惡意輿論，並表示：「公司今後將持續在各方面努力，保護所有旗下藝人的合法權益。」

▲SM娛樂公告。（圖／翻攝自KWANGYA 119）