ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大咖韓星「曾合作趙震雄」揭私下關係
文化幣倒數「極致用光攻略」
張鈞甯帶導演男友「合體媽媽」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

葉子誠 河北彩伽 李進良 一隻阿圓 孫協志 峮峮 朱孝天 龔琳娜

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

主播女兒淪小三／「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃　主播夫妻正妹女兒揪開房

▲梅嬿翎（左2）的父母是前主播梅聖旻（左1）、吳中純（右1），全家人都是民眾黨的支持者。（翻攝梅嬿翎IG）

圖文／鏡週刊

前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女梅嬿翎，目前是民眾黨社會發展部中央專員，十分熱衷黨務，但本刊接獲爆料，指梅女介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，梅女與林男除了利用陳女出國比賽的機會過夜偷情，梅女因反罷免出差時，林男也愛相隨，此外，2人還一同出席陳女的生日派對，就像藝人粿粿與王子，用朋友身分掩飾偷情關係，行徑十分誇張、大膽！

今年9月初，被封為「女籃界峮峮」「微笑女孩」的籃球國手陳芷英，無預警宣布退役，讓許多球迷感到震撼與不捨，在她宣布退役前不久，本刊接獲一名Ａ小姐爆料，指陳芷英的男友、也是籃球選手的林劭安腳踏兩條船，偷吃的對象梅嬿翎是民眾黨社會發展部專員，而她的父親是資深體育主播梅聖旻，母親則是知名新聞主播吳中純。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主播女兒淪小三／「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃　主播夫妻正妹女兒揪開房

▲女籃國手陳芷英9月宣布退役，讓球迷感到震驚與不捨。（翻攝陳芷英IG）

自稱梅嬿翎閨密的Ａ小姐說，今年6月，梅女與林劭安發展出曖昧情，林男常在跟女友報備後，就出門與梅女私會，而陳芷英7月前往德國參加世大運女籃比賽時，湊巧遇到大罷免活動，身為民眾黨黨工的梅女需到各地出差，在活動前一晚先入住飯店，林男再隨後跟進與她共度春宵，民眾黨內同事都知情。

主播女兒淪小三／「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃　主播夫妻正妹女兒揪開房

▲林劭安（圖）曾是HBL、UBA球星，與國手陳芷英穩交5年。（翻攝國立體大籃球隊官網）

為證明爆料的真實性，Ａ小姐提供多張梅嬿翎跟林劭安的對話截圖，內容十分露骨，Ａ小姐透露，陳女結束世大運賽程回台後的週末，剛好碰到生日，林男在夜店為女友舉辦派對，還大膽邀梅嬿翎參加，痛批林男很扯，也認為不知情的陳芷英很可憐。

主播女兒淪小三／「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃　主播夫妻正妹女兒揪開房

▲從對話看來，梅嬿翎完全知道自己是林劭安的小三。對話為本刊重製畫面。（示意畫面）

本刊調查，梅嬿翎大學畢業後進入民眾黨工作，因年輕活潑、外型亮麗，黨內許多活動都由她當主持人，包括「反罷免」「號召小草」都可見到她的身影，而她在社群平台也非常活躍，且不吝嗇與網友分享自己的好身材。

主播女兒淪小三／「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃　主播夫妻正妹女兒揪開房

▲梅嬿翎（右）高中時參加台北市府的預算提案，獲時任市長柯文哲（左）頒發感謝狀。（翻攝吳中純臉書）

梅嬿翎曾與主播母親吳中純一起上電視談話節目，暢談親子話題，吳也坦言，自己曾化身徵信社、調查女兒的男友，一直到女兒當時的球星男友出現，她認為對方很單純、才放下心。如今女兒被爆出介入國手的感情，變成小三，恐怕讓當媽媽的吳中純無法想像。

針對相關爆料，本刊致電梅嬿翎查證，她表示自己在忙，請記者半小時後再與她聯繫，事後記者多次聯繫，但她電話未接、訊息未回，截稿前無法取得其回應。此外，本刊也透過IG傳訊向陳芷英、林劭安查證，陳簡短回覆表示，她與林都認為爆料不實，但未多做說明。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
主播女兒淪小三1／頻幽會國手校草男友　民眾黨辣妹黨工遭控「知三當三」
主播女兒淪小三2／他叮囑訂房還要「隔音好」　假報備女友後急衝旅館開戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

18小時前

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

2小時前

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

2小時前

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

2小時前

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

12小時前

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大大傳」　首談與小禎年下男友互動！

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大大傳」　首談與小禎年下男友互動！

13小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

21小時前

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

12小時前

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

18小時前

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

2小時前

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

22小時前

《浪姐4》女星揭「浪漫離婚」內幕　老公出軌7年…她送百件禮物挽回

《浪姐4》女星揭「浪漫離婚」內幕　老公出軌7年…她送百件禮物挽回

9小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉
粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

看更多

【命運的對手？】阿北酒後騎鐵馬 被同個員警連抓5次！

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前109

大S感人善舉再+1！窮學生繳不出學費私訊求救　她「霸氣秒轉帳」

1小時前20

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

1小時前0

12月10日星座運勢／水瓶偏財運強穿金升級！　雙魚適合大膽告白

2小時前611

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

2小時前20

《影后》林廷憶深夜親暱經紀人！　勾肩緊靠「甜蜜貼貼沒停過」

2小時前718

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

2小時前20

曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」　神秘同居人貼心忙進忙出

2小時前520

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

2小時前0

MyVideo 2025年度戲劇排行榜公開！　3部「楊祐寧宇宙」進入前十

2小時前1124

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲
    18小時前2612
  2. 小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討
    2小時前2023
  3. 球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！
    2小時前1210
  4. 「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！
    2小時前1417
  5. 河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！
    12小時前307
  6. 李進良愛女Emma「榜首錄取輔大」首談與小禎年下男友互動
    13小時前81
  7. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    21小時前1418
  8. 孫協志不捨峮峮遭網路暴力嚴肅發聲
    12小時前363
  9. 一隻阿圓「上半身全透視」！
    18小時前42
  10. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    2小時前1019
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合