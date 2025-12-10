「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

▲梅嬿翎（左2）的父母是前主播梅聖旻（左1）、吳中純（右1），全家人都是民眾黨的支持者。（翻攝梅嬿翎IG）



圖文／鏡週刊

前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女梅嬿翎，目前是民眾黨社會發展部中央專員，十分熱衷黨務，但本刊接獲爆料，指梅女介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，梅女與林男除了利用陳女出國比賽的機會過夜偷情，梅女因反罷免出差時，林男也愛相隨，此外，2人還一同出席陳女的生日派對，就像藝人粿粿與王子，用朋友身分掩飾偷情關係，行徑十分誇張、大膽！

今年9月初，被封為「女籃界峮峮」「微笑女孩」的籃球國手陳芷英，無預警宣布退役，讓許多球迷感到震撼與不捨，在她宣布退役前不久，本刊接獲一名Ａ小姐爆料，指陳芷英的男友、也是籃球選手的林劭安腳踏兩條船，偷吃的對象梅嬿翎是民眾黨社會發展部專員，而她的父親是資深體育主播梅聖旻，母親則是知名新聞主播吳中純。

▲女籃國手陳芷英9月宣布退役，讓球迷感到震驚與不捨。（翻攝陳芷英IG）



自稱梅嬿翎閨密的Ａ小姐說，今年6月，梅女與林劭安發展出曖昧情，林男常在跟女友報備後，就出門與梅女私會，而陳芷英7月前往德國參加世大運女籃比賽時，湊巧遇到大罷免活動，身為民眾黨黨工的梅女需到各地出差，在活動前一晚先入住飯店，林男再隨後跟進與她共度春宵，民眾黨內同事都知情。

▲林劭安（圖）曾是HBL、UBA球星，與國手陳芷英穩交5年。（翻攝國立體大籃球隊官網）



為證明爆料的真實性，Ａ小姐提供多張梅嬿翎跟林劭安的對話截圖，內容十分露骨，Ａ小姐透露，陳女結束世大運賽程回台後的週末，剛好碰到生日，林男在夜店為女友舉辦派對，還大膽邀梅嬿翎參加，痛批林男很扯，也認為不知情的陳芷英很可憐。

▲從對話看來，梅嬿翎完全知道自己是林劭安的小三。對話為本刊重製畫面。（示意畫面）



本刊調查，梅嬿翎大學畢業後進入民眾黨工作，因年輕活潑、外型亮麗，黨內許多活動都由她當主持人，包括「反罷免」「號召小草」都可見到她的身影，而她在社群平台也非常活躍，且不吝嗇與網友分享自己的好身材。

▲梅嬿翎（右）高中時參加台北市府的預算提案，獲時任市長柯文哲（左）頒發感謝狀。（翻攝吳中純臉書）



梅嬿翎曾與主播母親吳中純一起上電視談話節目，暢談親子話題，吳也坦言，自己曾化身徵信社、調查女兒的男友，一直到女兒當時的球星男友出現，她認為對方很單純、才放下心。如今女兒被爆出介入國手的感情，變成小三，恐怕讓當媽媽的吳中純無法想像。

針對相關爆料，本刊致電梅嬿翎查證，她表示自己在忙，請記者半小時後再與她聯繫，事後記者多次聯繫，但她電話未接、訊息未回，截稿前無法取得其回應。此外，本刊也透過IG傳訊向陳芷英、林劭安查證，陳簡短回覆表示，她與林都認為爆料不實，但未多做說明。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



