陳晨威成功求婚啦啦隊女神！　她聞喜訊嚇壞：我怎麼都不知道

記者蔡琛儀／台北報導

中信啦啦隊混血女孩啾啾（Julia）今（9日）傳出被小6歲的樂天明星球員陳晨威求婚成功的好消息，與她交情頗不錯的啦啦隊女神楊若歆今（9日）出席活動，聽聞此事嚇得大喊：「真的假的？我怎麼都不知道！」

▲楊若歆化身真人版愛麗絲。（圖／詠威互動科技提供）

楊若歆今（9日）化身愛麗絲，現身科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》擔任一日店長，得知好友啾啾被求婚成功，楊若歆驚呼：「真的假的？我怎麼都不知道，什麼時候發生的！」還是不忘獻上祝福，「我們認識時間不短，但這1、2年比較少遇到，很替她開心，建議他們來展區拍婚紗照」，更笑說要傳展區介紹連結給啾啾。

而她自己今天身穿白色小洋裝，被虧像是婚宴二進婚紗裝，問及感情狀態，她坦言前幾個月才恢復單身，結束近一年的戀情，「我拿出愛麗絲的勇氣來面對情傷，最近剛好開始忙，把心思放在工作上。」雖然追求者眾，無奈都沒發展機會。

▲▼楊若歆受邀擔任一日店長。（圖／詠威互動科技提供）

此外，楊若歆過去曾參加《Power星期天》舉辦的蔡依林模仿大賽，一舉勇奪冠軍，更被蔡依林本人認證演出到位，獲封是「小蔡依林」，仍在籌備新歌的她，盼望推出唱跳新作，同時向蔡依林看齊，且她12月30日將和好友一起去朝聖天后大巨蛋演唱會，「我真的很喜歡她，我的啦啦隊背號是90，就是Jolin，蔡依林對我來說，她的某種能量跟愛麗絲蠻像，很有勇氣、做自己。」