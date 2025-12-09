ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林「全身挖洞」激裸透視
低溫一夜驟降「探12度」時間曝
台越混血女星罕見穿「絲襪高跟鞋」超性感
一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，目前頻道已有93萬人追蹤。不時會與粉絲分享生活的她，最近便在社群網站上傳了一系列於馬來西亞雙威樂園拍攝的透視辣照，立刻吸引1.5萬人按讚朝聖！

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲一隻阿圓分享在馬來西亞雙威樂園拍攝的辣照。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

照片中，可以看到阿圓身穿一件白色比基尼，外搭透視薄罩衫，若隱若現出豐滿上圍和深邃事業線。下水玩樂的時候，她便脫掉罩衫，展現自然又不矯作的魅力。

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲一隻阿圓搭配透視上衣。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

阿圓下半身則搭配一件深色短褲，露出穠纖合度的雙腿線條。她時而在水邊嬉戲，時而站在觀景台前望向遠方，露出燦爛又甜美的笑容，「沒想到玩過一次的雙威樂園還是這麼的好玩！」

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲一隻阿圓玩得全身溼答答。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

事實上，阿圓曾被部分網友懷疑豐滿上圍「是做的」，後來只好親上火線澄清「是天生的」。至於豐滿上圍的養成秘訣，阿圓透露小時候都會喝媽媽自製的木瓜牛奶，「一天一杯」，而且她沒有很常吃炸雞，「因為我爸媽會阻止。」

一隻阿圓

