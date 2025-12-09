ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

記者蕭采薇／綜合報導

被視為奧斯卡最大風向球的「第83屆金球獎」（Golden Globe Awards），於台灣時間8日晚間正式公佈入圍名單。好萊塢男星競爭白熱化，李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）入圍影帝，將與以傳記片強勢來襲的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、南韓影帝李秉憲驚喜入列，但先前呼聲極高的台灣電影《左撇子女孩》卻意外落馬，但仍有機會角逐奧斯卡。

▲李奧納多迪卡皮歐憑藉《一戰再戰》拿下「國家評論協會獎」影帝。（圖／華納提供）

▲李奧納多才剛憑藉《一戰再戰》拿下「國家評論協會獎」影帝，如今再入圍金球獎。（圖／華納提供）

李奧納多在《一戰再戰》中飾演為了女兒搏命的父親，內斂深沉的演技已先下一城奪得影評人獎項肯定；而新一代男神「甜茶」提摩西夏勒梅則在乒乓球傳記電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）中，展現了改頭換面的爆發力，被視為李奧納多奪金路上最強勁的對手。這場好萊塢中生代與新生代的頂尖對決，成為頒獎典禮最大看點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）和女友（Kylie Jenner）在奧斯卡現場親吻。（圖／路透）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅已是奧斯卡常客。（圖／路透）

近年韓流席捲歐美，本屆金球獎也沒缺席。南韓影帝李秉憲憑藉電影《徵人啟弒》，將和李奧納多、提摩西夏勒梅，一同角逐「最佳喜劇、音樂類」男主角。雖然是類型電影獎項，但當初楊紫瓊也是憑藉《媽的多重宇宙》先拿下金球獎「最佳喜劇、音樂類」女主角，之後才以同一部電影一舉拿到小金人。

▲《徵人啟弒》李秉憲。（圖／龍祥電影提供）

▲《徵人啟弒》李秉憲。（圖／龍祥電影提供）

向來以動作爽片見長的巨石強森（Dwayne Johnson），今年在《重擊人生》中展現驚人演技，跌破眾人眼鏡入圍「最佳劇情類男主角」。他將面對「奧斯卡常客」奧斯卡伊薩克，以及詮釋搖滾傳奇布魯斯史普林斯汀的傑瑞米艾倫懷特，競爭相當白熱化。

▲巨石強森《重擊人生》。（圖／劇照）

▲《重擊人生》被視為是巨石強森的轉型之作。（圖／劇照）

最佳動畫片部分，日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》不負眾望入圍，將正面迎戰迪士尼強檔續集《動物方城市2》，究竟是日式熱血能突圍，還是美式經典能連莊，成為動漫迷熱議話題。

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》將對決《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（圖／迪士尼提供）

相較於明星光環的閃耀，台灣電影則傳來些許遺憾。由鄒時擎執導、先前強勢入圍「評論家選擇獎」與「國家評論協會獎」的台灣電影《左撇子女孩》，原先被看好能擠進金球獎「最佳非英語系電影」（前身為最佳外語片）名單，但在最後關頭不幸落馬，未能順利獲得提名。

▲《左撇子女孩》首週票房開出紅盤。（圖／光年映畫提供）

▲《左撇子女孩》意外落馬。（圖／光年映畫提供）

儘管金球獎向來被視為奧斯卡的前哨戰，但兩者評審結構不同（，《左撇子女孩》雖然在金球獎失利，但憑藉著先前累積的國際影評口碑與童星葉子綺的驚人氣勢，在接下來的奧斯卡入圍名單中仍有一搏的機會。第83屆金球獎頒獎典禮預計將於2026年1月11日舉行。

【2026金球獎主要入圍名單】

【電影類－劇情類】

★最佳劇情片
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《只是一場意外》 
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》

★最佳劇情類男主角
喬爾埃哲頓／《火車大夢》
奧斯卡伊薩克／《科學怪人》
巨石強森／《重擊人生》
麥可B喬丹／《罪人》
華格納莫拉／《這不只是個間諜故事》
傑瑞米艾倫懷特／《史普林斯汀：走出虛無》

★最佳劇情類女主角
潔西伯克利／《哈姆奈特》
珍妮佛勞倫斯／《去死吧，親愛的》
雷娜特賴因斯夫／《情感的價值》
茱莉亞羅勃茲／《獵後真相》
泰莎湯普森／《海妲》
伊娃維克多／《寶貝對不起》

【電影類－音樂及喜劇類】

★最佳音樂及喜劇類影片
《藍月終曲》
《暴蜂尼亞》 
《橫衝直闖》 
《徵人啟弒》
《新浪潮》
《一戰再戰》

★最佳音樂及喜劇類男主角
提摩西夏勒梅／《橫衝直闖》
喬治克隆尼／《影星傑凱利》
李奧納多狄卡皮歐／《一戰再戰》
伊森霍克／《藍月終曲》
李炳憲／《徵人啟弒》
傑西普萊蒙／《暴蜂尼亞》

★最佳音樂及喜劇類女主角
艾瑪史東／《暴蜂尼亞》
蘿絲拜恩／《媽的踹爆你》
辛西婭艾利沃／《魔法壞女巫：第二部》
凱特哈德森／《悠唱藍調》
雀絲茵菲妮蒂／《一戰再戰》
亞曼達塞佛瑞／《安李的遺囑》

【電影類－不分區】

★最佳導演
保羅湯瑪斯安德森／《一戰再戰》
萊恩庫格勒／《罪人》
吉勒摩戴托羅／《科學怪人》
賈法潘納希／《只是一場意外》
尤沃金提爾／《情感的價值》
趙婷／《哈姆奈特》

★最佳外語片
《只是一場意外》
《徵人啟弒》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《穿越地獄之門》
《The Voice of Hind Rajab》

★最佳動畫片
《再見未來男孩》
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨艾蜜莉》
《動物方城市2》
 

 

