多圖／AAA高清美照來了！　朴寶劍後台向林俊傑索簽名「對話內容曝光」

記者孟育民／台北報導

今年迎來十週年、首次移師台灣舉辦的指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」與ACON音樂節於12／6、7日連續兩天在高雄國家體育場登場，並由三立電視取得台灣有線電視獨家轉播權，演唱會現場與播出僅相差一小時，卻提供觀眾最完整的中文翻譯字幕與電視鏡面資訊，讓觀眾有極佳的觀賞體驗。如今高清美照和收視率也曝光了！

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA圓滿落幕，IU是本屆大贏家。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

這次轉播難度相當高，從下午紅毯開始，長達八小時的時間賽跑，需要在極短的時間內製作即時字幕翻譯，並且不斷克服活動現場發生的各種不確定性，這次三立電視出動超過三十位夥伴支援轉播工作，以跨年演唱會、金鐘典禮轉播的轉播規格來參與這次在台灣發生的潮流盛事，就是要給觀眾翻譯最即時、轉播最順暢、也最闔家觀賞的演唱會體驗。

AAA亞洲明星盛典在三立都會台播出也有好成績，女性觀眾F35-49平均收視高達1.16，總電視觀看人數也超過124萬人。AAA十週年盛會歷經長達韓方經過三個月的前置作業，包含多次場地勘查與跨國會議，才得以完美落幕，許多進場觀眾表示，這不僅是一場演唱會，更是一次近距離體驗韓國娛樂產業轉播技術與舞台工藝的機會。

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲李俊昊、張員瑛第一天敬業主持。（圖／STARNEWS提供）

本屆AAA國際巨星齊聚四方雲集，韓流明星接連現身，舞台特效與燈光設計絢麗令人目不暇給，讓台灣喜愛韓星的粉絲大呼過癮，滿足追星族期待。演員朴寶劍在後台展現親切作風也成為討論亮點，他與日本演員 佐藤健互動熱絡、聊得十分開心，更主動向林俊傑表示：「平常是聽你的歌長大的，今天第一次見到本人，後台可以要簽名嗎？」林俊傑也幽默回應：「好，沒問題，我的榮幸。」輕鬆互動讓現場媒體笑聲不斷。

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲朴寶劍全場跑透透，私下行為超圈粉。（圖／STARNEWS提供）

除了重量級明星，本屆AAA也成為新生代藝人展現舞台魅力的重要平台。出道不久的男團CORTIS憑藉AAA舞台成功吸引大量新粉絲，新人圈粉實力爆發，充滿力量與速度感的舞台表現讓觀眾驚呼：「直到現場看才懂，這團真的好強又好帥！」連韓國資深演員文素利也在領獎舞台上忍不住告白，成為現場熱議話題。

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲CORTIS。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲Stray Kids。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲MEOVV。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲LE SSERAFIM。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲潤娥。（圖／STARNEWS提供）

值得一提的是，i-dle成員葉舒華在AAA舞台上的自信表現，也讓不少台灣觀眾深受感動，直呼：「看到她在台上發光，真的很驕傲。」成功展現台灣藝人在國際舞台上的耀眼存在感。AAA 亞洲明星盛典十週年首度來台，不僅為台灣粉絲帶來世界級娛樂饗宴，更由三立電視全程轉播，展現跨國團隊的合作無間，再次體現台韓娛樂產業合作的高度成熟與專業實力，為亞洲演藝交流立下全新里程碑。

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

▲▼「ACON 2025」主持群，舒華白到發光。（圖／STARNEWS提供）

▲▼AAA。（圖／STARNEWS提供）

朴寶劍.IVE.Stray Kids.RIIZE.LE SSERAFIM一早返韓！

