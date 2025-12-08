《哈利波特》哈利、跩哥時隔14年合體！燦笑抱緊緊粉絲暴動：活久見

文／妞新聞

J.K.羅琳出品的經典魔法作品《哈利波特（Harry Potter）》又霸佔全網各大版面啦！不僅為了紀念電影《哈利波特：神秘的魔法石》明年上映滿25年，將重新上映這部巨作，2027年更將迎來新版HBO原創影集播出，早在開拍消息一公開，就讓麻瓜世界的魔法迷們為之瘋狂，日前更有意想不到的驚喜畫面流出啦！

哈利VS跩哥「死對頭狹路相逢」？



時隔14年驚喜合體照公開

▲哈利波特與跩哥馬份。（圖／sideshow、out.com）



「梅林的鬍子啊～」這兩位熟面孔居然同框了！？在《哈利波特》系列中分別飾演葛來分多學生、主角哈利波特的「丹尼爾雷德克里夫」以及史萊哲林學生跩哥馬份的「湯姆費爾頓」，一入學霍格華茲魔法與巫術學院就水火不容，成為公認的「死對頭」的兩人，在畢業（劇終）多年驚喜重聚，畫面看起來…還超溫馨友好（笑）。

丹尼爾雷德克里夫在12月1日出席自己主演的百老匯音樂劇同名紀錄片《異曲同夢（Merrily We Roll Along）》位於紐約的首映會，湯姆費爾頓也現身支持，可以看到穿著駝色大衣的湯姆費爾頓，在人群中發現丹尼爾雷德克里夫，熱情的拍肩打招呼，接著兩人開心地擁抱彼此，彷彿看到成人版的「哈利、跩哥」的後續故事，畫面超感人！

距離上一次公開合體已經是14年前的電影《哈利波特與死亡聖器（下）》的首映會上，兩人也在活動上開心留下紀念合照，電影中的對手、現實中的戰友，畫面一出馬上掀起超高關注，魔法迷們紛紛瘋傳大呼：「世紀同框」、「夢回霍格華茲」、「活久見嗚嗚」，另外，湯姆費爾頓近日也在《哈利波特與被詛咒的孩子》再度飾演跩哥一角喔。

