AKB48成軍20年！前田敦子、大島優子世紀合體淚崩…神7回歸少了她

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像女團AKB48擁有國民級女團代表性的地位，今年迎接成軍20年，7日在東京武道館舉辦「AKB48 20th Year Live Tour 2025」最終場演唱會，而壓軸的晚間公演請到初代「神7」的6人回歸，包括人氣頂峰的前田敦子、大島優子與現役成員共184人世紀合體，前田敦子更在台上淚崩！

▲AKB48迎成軍20周年！前田敦子、大島優子世紀合體。（圖／翻攝自X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「神7」是指AKB48粉絲投票總選舉時獲得前7名的成員，20周年演唱會「神7」找回了前田敦子、大島優子、高橋南、板野友美、篠田麻里子、小嶋陽菜，再加上峯岸南、指原利乃等人氣成員合體。演唱的歌曲包括〈成為櫻花樹吧〉、〈Flying Get〉、〈Heavy Rotation〉等，高橋南與小嶋陽菜更在第一首歌曲就淚崩。

▲前田敦子(右3)與多位初代成員回歸舞台。（圖／翻攝自X／篠田麻里子）

前田敦子在以AKB48偶像成員活動時擁有超高人氣，還有「不動的Center」稱號，畢業退團後仍活躍戲劇圈。現年34歲的她重返舞台，與昔日團員、後輩成員一起唱跳經典歌曲，最後的MC中，她數度落淚、大哭，透露最初接到製作人秋元康「請再借一次力量」的邀請時曾感到猶豫，但最終決心陪伴AKB48走到跨年的紅白歌合戰，並希望之後由現役成員接棒前進。

▲AKB48至今20年捧紅無數人氣偶像，這次大合體集結184位成員。（圖／翻攝自X）

大島優子如今已經是兩個孩子的媽媽，再度穿上AKB48的舞台裝瞬間回到偶像時期，且眾成員不僅維持凍齡美貌，唱跳實力也不減當年。而「神7」唯一缺席的是渡邊麻友，她2017年從AKB48畢業，2020年因身體原因引退演藝圈，今年5月舞台劇人氣男星太田基裕爆出同居戀情，女方被日媒稱為「前人氣偶像」，引發日網聯想是已經引退5年的渡邊麻友。