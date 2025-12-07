周杰倫、阿信合體F3太狂！　「跨3大洲拍MV」超猛成績曝光

▲周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，5日無預警地驚喜上線，頂級合作讓全網興奮暴動，歌迷紛喊：「這是連AI都不敢想的組合」、「我最愛的人都在裡面」，首播一天就全網觀看次數突破2500萬的紀錄，YouTube更創下不到二天破1000萬觀看次數，以及 YouTube（YouTube Charts）最熱門音樂影片第一名。

〈恆星不忘Forever Forever〉MV祭出頂級規格，橫跨3大洲進行為期8天的拍攝，MV在5日晚間10點多突擊首播，MV裡藏有許多青春彩蛋，首播一天就全網觀看次數突破2500萬的紀錄，YouTube更創下不到二天破1000萬觀看次數，以及 YouTube（YouTube Charts）最熱門音樂影片第一名。



〈恆星不忘Forever Forever〉MV更暗藏許多彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷；耳機裡聽的是五月天的《五月天第一張創作專輯》組團的人變多，帶動樂壇追夢熱潮，穿著周杰倫的《范特西》裡經典的紅色帽T和朋友大唱〈雙截棍〉，都在MV裡一一呈現。

