男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

▲男團F.F.O舉辦見面會。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）



記者翁子涵／台北報導

男團F.F.O昨（6日）於台北舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」，F.F.O以〈腦袋漂流記〉驚喜登場，更首次唱跳〈你那麼可愛〉，現場也迎來粉絲最期待的主題舞台，以「唱跳組」、「舞蹈組」與「創作組」三大組別輪番登場，「唱跳組」由彥旭與至琦組成，兩人以〈做我的初戀〉與〈對面的女孩看過來〉帶來活力十足的唱跳演出，花花眼鏡、沙鈴等可愛道具更增添反差萌效果，甚至走下台繞場與粉絲互動。

▲▼男團F.F.O和粉絲近距離互動。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

「舞蹈組」的勝銘、加藤、小新則挑戰Cover韓國男團ENHYPEN〈No Doubt〉與CORTIS〈FaSHiON〉，展現團內最具爆發力的舞力，接著登場的「創作組」由鈞嘉與俊希帶來自創曲〈這算什麼〉，談起見面會前一晚的心情，成員們也坦言各自的緊張程度不同。加藤表示：「昨天吃完晚飯後就開始緊張，一直到早上六點才睡著。」至琦分享從前一天早上起床後就一直覺得緊繃，直呼心情像在準備重要考試；小新則笑稱自己完全不緊張，還喊話要粉絲期待他們準備的各種精彩橋段，未料卻被其他成員虧：「你剛剛講話嘴巴明明就在抖！」

成員們也分享見面會前一天的排練插曲。原本因臨時需協調練習空間，一度想著是否乾脆休息，但看到桌上放著占卜牌，便決定一起抽牌問問牌的意見，殊不知牌給出的答案竟是：「如果現在不自律，就不會變強。」這句話讓大家瞬間起身回到練習室加緊練習，甚至當晚還編了一段「自律變強舞」，事後笑說簡直是「命運給的提醒」。

出道將滿一年的F.F.O，也回顧這段期間的改變與成長。他們感受到一年的變化遠超出想像，年僅15歲的至琦在一年間就從171長到174公分，笑說自己「真的還在長大」；勝銘在舞蹈上持續精進，今年累積完成10支舞蹈作品；加藤認為自己變得更放得開，也更懂得表達；原本被稱為團內「健忘王」的小新，比以前更有條理、不再常常忘記東西；俊希則更能掌握個人風格，知道如何展現自己喜歡與擅長的部分，同時也開始投入創作。

