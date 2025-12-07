ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

50歲港星立遺囑　留8億遺產
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
劉品言《美容院》告白舊愛　連晨翔心碎轉身
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 IU 趙震雄 言承旭 吳建豪 周渝民 五月天 阿信

男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

▲▼男團F.F.O舉辦見面會。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

▲男團F.F.O舉辦見面會。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

記者翁子涵／台北報導

男團F.F.O昨（6日）於台北舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」，F.F.O以〈腦袋漂流記〉驚喜登場，更首次唱跳〈你那麼可愛〉，現場也迎來粉絲最期待的主題舞台，以「唱跳組」、「舞蹈組」與「創作組」三大組別輪番登場，「唱跳組」由彥旭與至琦組成，兩人以〈做我的初戀〉與〈對面的女孩看過來〉帶來活力十足的唱跳演出，花花眼鏡、沙鈴等可愛道具更增添反差萌效果，甚至走下台繞場與粉絲互動。

▲▼男團F.F.O和粉絲近距離互動。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼男團F.F.O和粉絲近距離互動。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

▲▼男團F.F.O舉辦見面會。（圖／FU Entertainment Ｘ DJB提供）

「舞蹈組」的勝銘、加藤、小新則挑戰Cover韓國男團ENHYPEN〈No Doubt〉與CORTIS〈FaSHiON〉，展現團內最具爆發力的舞力，接著登場的「創作組」由鈞嘉與俊希帶來自創曲〈這算什麼〉，談起見面會前一晚的心情，成員們也坦言各自的緊張程度不同。加藤表示：「昨天吃完晚飯後就開始緊張，一直到早上六點才睡著。」至琦分享從前一天早上起床後就一直覺得緊繃，直呼心情像在準備重要考試；小新則笑稱自己完全不緊張，還喊話要粉絲期待他們準備的各種精彩橋段，未料卻被其他成員虧：「你剛剛講話嘴巴明明就在抖！」

成員們也分享見面會前一天的排練插曲。原本因臨時需協調練習空間，一度想著是否乾脆休息，但看到桌上放著占卜牌，便決定一起抽牌問問牌的意見，殊不知牌給出的答案竟是：「如果現在不自律，就不會變強。」這句話讓大家瞬間起身回到練習室加緊練習，甚至當晚還編了一段「自律變強舞」，事後笑說簡直是「命運給的提醒」。

出道將滿一年的F.F.O，也回顧這段期間的改變與成長。他們感受到一年的變化遠超出想像，年僅15歲的至琦在一年間就從171長到174公分，笑說自己「真的還在長大」；勝銘在舞蹈上持續精進，今年累積完成10支舞蹈作品；加藤認為自己變得更放得開，也更懂得表達；原本被稱為團內「健忘王」的小新，比以前更有條理、不再常常忘記東西；俊希則更能掌握個人風格，知道如何展現自己喜歡與擅長的部分，同時也開始投入創作。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

F.F.O

推薦閱讀

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

5小時前

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

12/6 16:07

直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍　暖心對眼打招呼

直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍　暖心對眼打招呼

5小時前

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

12/6 16:09

喪女5年最痛決定！古錐師淚拆「唯一回憶」：永遠做她最驕傲的爸爸

喪女5年最痛決定！古錐師淚拆「唯一回憶」：永遠做她最驕傲的爸爸

8小時前

獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！　「朴寶劍貼心陪IU坐」

獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！　「朴寶劍貼心陪IU坐」

12/6 16:30

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻

19小時前

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

22小時前

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

22小時前

直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪尖叫

直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪尖叫

20小時前

《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

5小時前

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

2小時前

熱門影音

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
AAA／哈洗大叔再現經典　致詞太嗨「朴寶劍狂拍」

AAA／哈洗大叔再現經典　致詞太嗨「朴寶劍狂拍」
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好
看更多

AAA／好想應徵當吉祥物！　可以跟CORTIS團員抱抱

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前11

直擊／舒華扛5萬人世運主持！絕美公主風現身　台上他也是台灣孩子

49分鐘前50

張員瑛AAA「愛到連喝2杯」！手搖品牌+黃金比例曝光　11韓星同款一次看

59分鐘前0

小禎離婚5年合體前夫！認昔「水火不容」糾葛曝光　李進良：不適合婚姻制度

1小時前11

詹惟中認今年運氣不好　「遭同業落井下石」開酸：我看他是鬼吧

1小時前0

阿翔當眾出糗！示範《大集合》 新關卡慘摔落　遭女學生屌打尷尬了

1小時前10

蔡尚樺連續工作8天「用嗓過度大燒聲」　遭曾國城訓話她反駁

1小時前0

張韶涵演唱會驚見「分身」！AI換臉無縫接軌　萬人驚呼：太會玩

2小時前0

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

2小時前0

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

2小時前2

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    5小時前4842
  2. 朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他
    12/6 16:073232
  3. 直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍
    5小時前2413
  4. AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」
    12/6 16:096
  5. 喪女5年最痛決定！古錐師拆除「唯一回憶」
    8小時前42
  6. 獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！
    12/6 16:3041
  7. 直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎
    19小時前144
  8. 「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅
    22小時前104
  9. 林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」病因曝光
    22小時前103
  10. 直擊／IU奪大獎！GD齊名得獎驚喜現身
    20小時前222
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合