性侵累犯只被判8年「還不用戴電子腳鐐」！　NANA暴怒公開發聲

南韓忠清南道2023年發生一起性侵案，60幾歲的男性A某謊稱「給妳錢」，欺騙9歲女童上車後性侵，令人髮指。當韓女星NANA看見這起案件最終結果為8年有期徒刑且不用配戴電子腳鐐後，對此感到相當憤怒，親自轉發相關新聞並對外發聲。

▲NANA對社會事件相當關注。（圖／翻攝自Instagram／jin_a_nana）



NANA於6日將A某被判8年刑且不用配戴電子腳鐐新聞的截圖，上傳到Instagram限時動態後寫下「太生氣了，有期徒刑8年？這是真的嗎？就8年？」從文字可見她對這樣的結果感到不能接受。其實就連一般網友們也都感到相當詫異，「叫AI來判都判得比這位法官好」、「這可是兒童性侵案欸，是不是瘋了啊」、「法官還是人嗎」、「到底要讓這些男法官對性犯罪案輕判到什麼時候」、「真的有夠噁心的」、「這可是9歲女童遭性侵的案件欸」。

▲NANA怒發聲。（圖／翻攝自Instagram／jin_a_nana）



事實上，這起案件發生於2023年，A某謊稱「給妳錢」，欺騙9歲女童上車後性侵。檢方鑑於A某過去曾因類似的性犯罪被判處8個月有期徒刑，認為再犯風險高，因此在起訴的同時，也向法院聲請了位置追蹤電子裝置（電子腳鐐）的配戴命令。

法院一審判決指出，受害者受到相當大的精神衝擊，且A某一開始還拒絕傳喚，直到被發出拘票才遭逮捕，犯後態度不佳，然而，卻說前科是40多年前的事情，「除此之外沒有因其他性犯罪受過處罰的紀錄」因此駁回配帶電子腳鐐的聲請。

不只如此，一審被判8年有期徒刑後，A某還以量刑過重為由提出上訴，二審法院審理了 A 某主張原判不當的理由後，表示：「原審判決看來正當，且沒有變更量刑的情節與理由」，最終駁回了上訴。

這起事件從起源到判決都令當地民眾感到相當憤怒，「到底我們國家的司法部門是為了誰而存在的？如果是對罪犯或是權貴做出這種過於寬鬆的判決，那還需要法律做什麼？」、「孩子和孩子的家人們該有多痛啊」、「這種人都不給他戴電子腳鐐嗎」、「毀了一個孩子的未來，卻是這樣的」、「受害者要一輩子飽受創傷折磨，加害者卻只關個幾年就能以模範囚身分脫身，根本把法律當笑話，連小孩子也仗著自己是『觸法少年』而藐視法律；那些有權勢的大人物更是花錢請好律師就能脫罪，完全把法律當成兒戲」。