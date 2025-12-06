林允走紅毯當眾慘摔！男星一秒出手「偶像劇救美」　恨天高鞋帶斷裂

記者田暐瑋／綜合報導

愛奇藝尖叫之夜6日在澳門盛大舉行，女星林允身穿復古波點魚尾長裙，步上紅毯時有些難以行走，在背板前不慎慘摔，現場粉絲爆出驚呼，事後她也在微博報平安，並PO出鞋帶斷裂的照片。

▲林允紅毯摔倒。（圖／翻攝自微博）



林允以《足跡》一劇受邀出席愛奇藝尖叫之夜，和男主角丞磊一同現身，她身穿復古點點蓬裙，但小腿處卻是做成魚尾造型，導致她行走時有些彆腳，才剛出場就因裙擺過長、高跟鞋失衡在紅毯當眾慘摔，丞磊在後方目睹後，一個箭步衝上前迅速扶起她，驚險過程全被拍下。

雖然當眾摔倒，但林允僅用3秒鐘便從容站起，露出微笑化解尷尬，繼續完成紅毯簽名和接受訪問，而丞磊的英雄救美也被狂讚是「偶像劇式救援」，之後也默默幫他拉裙襬，林允在接受訪問時，雖因摔倒而略顯緊張，仍主動道歉說：「剛剛摔了一跤有點緊張，怕說錯話。」

事後林允在微博發文，PO出自己穿的黑色恨天高，鞋帶應聲斷裂，無奈說：「剛剛鞋帶鬆了！」還附上一個哭臉表情符號，讓粉絲相當心疼，「女明星太不容易了」、「明星出席活動裙子合適度很重要」、「這樣的丞磊讓人怎能不粉」。

