杜汶澤無感「小紅書遭封鎖」：我對紅色過敏！

記者許逸群／台北報導

藝人杜汶澤的「小杜麵館」今（6日）正式開幕，迎來首位顧客早上10點就到場排隊3小時的熱情，讓他又驚又喜。關心時事的他，談及近期台灣對小紅書的管制議題，杜汶澤直言自己本來就「對紅色過敏」，笑稱：「關我屁事！我基本上對紅色沒興趣。」他強調自己沒有小紅書帳號，買車也避免紅色。

▲杜汶澤受訪。（圖／小杜麵館提供）

杜汶澤透露，開店初期最大的挑戰並非菜色，而是員工招募。他觀察到「台灣經濟發展太好」，導致新人有時只工作一兩天就離職，雖然目前團隊規模已齊全，但他預期未來若考慮開設第二間分店，找人會是更大的難題。他也坦言自己是個急性子，對細節要求很多，自認是個「很難搞」的老闆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜汶澤麵館開幕首日大排長龍。（圖／小杜麵館提供）

他的妻子田蕊妮先前因肺腺癌開刀治療，健康狀況一直是外界關注焦點。杜汶澤提到，目前田蕊妮維持每半年追蹤檢查一次的頻率，近期也剛完成體檢，身體狀況一切正常，讓粉絲可以放心。

除了麵館事業，杜汶澤也在積極籌備電影工作。他規劃下午時段處理電影事務，午、晚餐時間則盡量待在店內坐鎮。他透露新作預計明年6月正式開拍，這次他將擔任導演，未來的工作重心將逐步轉向幕後製作。