直擊／CORTIS奪獎！趙雨凡講中文飄台味　羞喊一句話5萬人嗨翻了

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。CORTIS稍早奪下獎，趙雨凡原本講英文，但聽見粉絲的歡呼聲後，他改講中文，羞澀喊著「能得到這個獎非常榮幸，謝謝」，終於講了中文引發全場歡呼聲。

▲▼CORTIS奪獎，趙雨凡用中文感謝。（圖／翻攝自LINE TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了CORTIS奪獎外，人氣戲劇《苦盡柑來》男女主角朴寶劍與IU也拿下人氣獎，寶劍特地牽著IU的手上台，並特別講中文致謝「真心感謝」，獲得全場掌聲。

▲▼IU、朴寶劍。（圖／翻攝自LINE TV）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。