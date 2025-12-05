直擊／大咖女星現身！超萌反差揮手　粉絲認出：是《黑暗榮耀》惡女

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10週年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。演員車珠英來台頒獎，她隨著大隊現身小港機場，看到大批粉絲接機驚訝不已，聽到粉絲喊著「歐逆」，她還親切揮手，與《黑暗榮耀》惡女一角有180度不同的反差萌。

▼▲車珠英演《黑暗榮耀》爆紅。（圖／記者徐文彬攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

車珠英以《黑暗榮耀》惡女崔惠程一角爆紅，她5日首度訪台，看到現場千名粉絲接機，她一路親切地揮揮手，還不斷跟四面八方粉絲打招呼，穿著白色上衣、休閒寬版牛仔褲，襯托出曼妙身材。

▲車珠英抵台。（圖／記者徐文彬攝）



Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，出席藝人包含NEXZ、RIIZE、LE SERAFIM、MONSTA X、MEOVV、舒華、Stray Kids、xikers、IVE、ATEEZ、CORTIS、金裕貞、文素利、朴寶劍、IU、惠利等，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。