朴娜勑遭前經紀人控職場霸凌！強迫陪酒24小時待命　面臨百萬求償

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女諧星朴娜勑近日陷入爭議，她遭兩名前經紀人指控濫用職權，包括職場霸凌、特殊傷害、要求代開處方、拖欠工作費用等多項不當待遇，對方已向法院提出不動產假扣押申請，並預告將提起金額達韓幣1億元（約新台幣234萬元）的損害賠償訴訟。

▲朴娜勑形象親民，卻遭前經紀人控職場霸凌。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）

根據韓媒報導，兩名前經紀人具體指出，朴娜勑多次在喝酒場合對他們下達私人差事，包括跑腿買酒菜、打掃派對現場，甚至還強迫他們陪酒，要求24小時待命。其中一人更爆料，因為自己不喝酒，曾被朴娜勑辱罵，還在對方發怒時遭酒杯砸傷。他們也指稱被要求過「代開處方、預約醫院」等私人醫療服務，彷彿被當成家庭助理使喚。

▲朴娜勑被兩名前經紀人求償200多萬。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）

此前，朴娜勑的母親曾在節目上擔憂表示，朴娜勑喉嚨狀況不佳、動過三次手術，卻仍在酒後大聲喊叫、罵弟弟「喂你這XX，以後快點喝」，直言她「應該好好管理身體」。而演員李施彥也曾在YouTube頻道中分享朴娜勑的酒後行為，說她喝到斷片仍會突然站起來，喊著「你們全部完蛋了」，甚至把上衣掀起來。

隨著昔日爭議再次被翻出，朴娜勑如今不只面臨前經紀人的法律攻防，更面對輿論對其職場態度與酒後行為的全面檢視。面對重磅指控，朴娜勑方面僅透過相關人士低調回應：「目前正在確認相關情況，確認後會盡快整理立場對外說明。」