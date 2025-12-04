那對夫妻女兒班上出現「性騷言語霸凌」！　Kim揭實情：三觀爆炸

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）在3日透露，愛女妮妮在學校遇到一些「莫名其妙的事」，讓他嚴肅表示「老爸要出手了」，引發網友的好奇與討論。對此，Kim也發出長文做出說明，坦言妮妮的班上出現「限制級言語霸凌」的情況，且愈演愈烈。

▲Kim透露女兒班上竟出現限制級言語霸凌。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】、Kim京燁）

Kim表示，某天妮妮放學後問他：「爸爸，班上某些同學講的那些…那是什麼東西？」內容卻讓他三觀崩壞，「因為那不是一般的好奇，而是很露骨、帶有成人X暗示動作、描述身體器官、嘲笑女性身體、還包含非常錯誤、甚至獵奇的內容。」Kim說，他完全理解小學生六年級的孩子有好奇心，但這樣的程度遠遠超出合理範圍，「妮妮說不只她覺得噁心、覺得不舒服，也有幾個同學跟她一樣。有些同學甚至默默跟老師說，但不敢被發現…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

得知情況後，Kim在第一時間聯絡導師，希望老師能通知所有家長，「讓大人自己去導正自己的孩子，事情可以最快速、最和平地結束。」學校後續也確實展開階段性處理，事件一度有所改善。然而不久後，相同的問題再次出現，更從「成人內容」升級成「集體言語霸凌」。Kim指出，有孩子開始質問「到底是誰告狀」、「你們太敏感了吧」，甚至出現涉及性騷擾的言語，導致其他學生身心受創，「甚至有人在學校直接崩潰、回家後再次大哭（有跟家長通話）。」

▲Kim針對女兒的學校情況做出聲明和處理進度。（圖／翻攝自Facebook／Kim京燁）

Kim表示，真正令他憤怒的，不是孩子講成人話題，而是通知老師之後，有些孩子不但沒有停下來，反而變本加厲。他認為，這是一種嚴重的錯誤價值循環，「做壞事的人不覺得錯，做對事的人變成被罵的對象，沉默變成常態，霸凌變成合理。」由於多數施暴孩子根本不知道自己在霸凌，因此一定要由家長介入，「只有家長能真正去導正自己的孩子！」

在事件處理進度上，Kim表示目前已同步通知學校、老師，以及受影響的幾位家長，確認孩子身心靈安全，也持續與學校溝通中。他直言，目標不是追究誰，也不是公開羞辱任何人，而是讓所有家長知道小孩的狀況，「讓孩子知道哪些事情不能做，讓錯誤被停止，讓惡性循環被終止」。

Kim表示，他也陸續聯繫部分同學家長，只是希望受影響的孩子知道「你們真的不用怕，我會一起處理、一起面對」，對於仍未聯絡到的家長，他也會持續努力。他重申立場說：「這不是小事，也不是要把誰揪出來。」他最在意的是確保孩子們能在乾乾淨淨、安心的上課環境成長。他也呼籲同班孩子的家長不必緊張，「只要在家提醒孩子、講清楚什麼是對什麼不該做，讓他知道不要再傷害別人，這樣就夠了。」

Kim也說，希望所有孩子都能在這次事件後真正學會分辨對錯、尊重他人與保護自己，「我們希望的是讓傷害停下來，不是把事情鬧大；希望孩子變好，不是讓誰背黑鍋。」他也承諾會與學校積極合作，陪著孩子們一起度過這段艱難時期。