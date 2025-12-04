ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王仁甫女兒19歲了！馬拉松規格慶生
LIVE／AAA高雄接機直播看這裡
高雄AAA卡司、直播、流程一次看
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

濱崎步 蔡淳佳 吳宗憲 陳詩媛 王齊麟 熊熊 家寧 李玉璽

那對夫妻女兒班上出現「性騷言語霸凌」！　Kim揭實情：三觀爆炸

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「那對夫妻」Kim（京燁）在3日透露，愛女妮妮在學校遇到一些「莫名其妙的事」，讓他嚴肅表示「老爸要出手了」，引發網友的好奇與討論。對此，Kim也發出長文做出說明，坦言妮妮的班上出現「限制級言語霸凌」的情況，且愈演愈烈。

▲▼那對夫妻女兒班上出現「性騷言語霸凌」。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&amp;Kim京燁 【那對夫妻】、Kim京燁）

▲Kim透露女兒班上竟出現限制級言語霸凌。（圖／翻攝自Facebook／Nico品筠&amp;Kim京燁 【那對夫妻】、Kim京燁）

Kim表示，某天妮妮放學後問他：「爸爸，班上某些同學講的那些…那是什麼東西？」內容卻讓他三觀崩壞，「因為那不是一般的好奇，而是很露骨、帶有成人X暗示動作、描述身體器官、嘲笑女性身體、還包含非常錯誤、甚至獵奇的內容。」Kim說，他完全理解小學生六年級的孩子有好奇心，但這樣的程度遠遠超出合理範圍，「妮妮說不只她覺得噁心、覺得不舒服，也有幾個同學跟她一樣。有些同學甚至默默跟老師說，但不敢被發現…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

得知情況後，Kim在第一時間聯絡導師，希望老師能通知所有家長，「讓大人自己去導正自己的孩子，事情可以最快速、最和平地結束。」學校後續也確實展開階段性處理，事件一度有所改善。然而不久後，相同的問題再次出現，更從「成人內容」升級成「集體言語霸凌」。Kim指出，有孩子開始質問「到底是誰告狀」、「你們太敏感了吧」，甚至出現涉及性騷擾的言語，導致其他學生身心受創，「甚至有人在學校直接崩潰、回家後再次大哭（有跟家長通話）。」

▲▼那對夫妻女兒班上出現「性騷言語霸凌」。（圖／翻攝自Facebook／Kim京燁）

▲Kim針對女兒的學校情況做出聲明和處理進度。（圖／翻攝自Facebook／Kim京燁）

Kim表示，真正令他憤怒的，不是孩子講成人話題，而是通知老師之後，有些孩子不但沒有停下來，反而變本加厲。他認為，這是一種嚴重的錯誤價值循環，「做壞事的人不覺得錯，做對事的人變成被罵的對象，沉默變成常態，霸凌變成合理。」由於多數施暴孩子根本不知道自己在霸凌，因此一定要由家長介入，「只有家長能真正去導正自己的孩子！」

在事件處理進度上，Kim表示目前已同步通知學校、老師，以及受影響的幾位家長，確認孩子身心靈安全，也持續與學校溝通中。他直言，目標不是追究誰，也不是公開羞辱任何人，而是讓所有家長知道小孩的狀況，「讓孩子知道哪些事情不能做，讓錯誤被停止，讓惡性循環被終止」。

Kim表示，他也陸續聯繫部分同學家長，只是希望受影響的孩子知道「你們真的不用怕，我會一起處理、一起面對」，對於仍未聯絡到的家長，他也會持續努力。他重申立場說：「這不是小事，也不是要把誰揪出來。」他最在意的是確保孩子們能在乾乾淨淨、安心的上課環境成長。他也呼籲同班孩子的家長不必緊張，「只要在家提醒孩子、講清楚什麼是對什麼不該做，讓他知道不要再傷害別人，這樣就夠了。」

Kim也說，希望所有孩子都能在這次事件後真正學會分辨對錯、尊重他人與保護自己，「我們希望的是讓傷害停下來，不是把事情鬧大；希望孩子變好，不是讓誰背黑鍋。」他也承諾會與學校積極合作，陪著孩子們一起度過這段艱難時期。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

那對夫妻Kim妮妮

推薦閱讀

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

8小時前

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

21小時前

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

20小時前

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

8小時前

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

12/3 16:51

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

6小時前

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

8小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

21小時前

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

1小時前

獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」

獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」

12/3 16:40

AAA高雄演出倒數！AHOF中國成員喊卡「不來了」　缺席原因掀熱議

AAA高雄演出倒數！AHOF中國成員喊卡「不來了」　缺席原因掀熱議

6小時前

LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！　《ETtoday》14點準時全程直播

LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！　《ETtoday》14點準時全程直播

4小時前

熱門影音

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」
許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥

許瑋甯放閃邱澤 甜笑說：他很愛我♥
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」
S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」
利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」

利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
Selina「遭疑懷二寶」ELLA爆氣XD　曝勁寶音樂才華傲：遺傳到我

Selina「遭疑懷二寶」ELLA爆氣XD　曝勁寶音樂才華傲：遺傳到我

看更多

【老公耳朵會自動降噪？】怎麼叫都沒反應...一聽女兒受傷立刻彈起！

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

73歲湯蘭花養生秘訣公開　絕對不吃這兩種東西

20分鐘前0

《喇嘛與仁波切》揭藏人流亡現況　專家：中共壓力使靈童無法返寺

27分鐘前0

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

27分鐘前0

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

37分鐘前0

奧斯卡前哨戰！金馬影帝張震太狂　殺進美國「獨立精神獎」爭最佳主角

1小時前32

那對夫妻女兒班上出現「性騷言語霸凌」！　Kim揭實情：三觀爆炸

1小時前0

直擊／ATEEZ抵高雄帥到暴動！台灣孩子ALLEN返家鄉　餘百人接機

1小時前0

楊丞琳「私密世界」曝光！　吐心聲：希望接納我的怪異

1小時前31

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

1小時前0

他寫歌貼補生活　竟意外靠這首歌「創3000萬串流流量」爆紅！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求
    8小時前4419
  2. 陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長
    21小時前6
  3. 濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲
    20小時前3610
  4. 4月大女兒看起來怪怪的！
    8小時前302
  5. 家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG
    12/3 16:51224
  6. 洪真英「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
    6小時前81
  7. 經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」
    8小時前6
  8. 曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！
    21小時前147
  9. TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
    1小時前61
  10. 吳宗憲澳門演唱會突遭取消天王曝真實原因
    12/3 16:4069
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合