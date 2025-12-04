李晶玉現身談彭文正「想申請國賠」　爆老公在美國「很想回來」

記者葉文正／台北報導

台大新聞研究所前所長彭文正因爆料前總統蔡英文論文造假，遭檢方以加重誹謗、公然侮辱罪起訴，但在台北地院審理過程中滯留美國未歸。台北地方法院認為彭文正有逃亡事實，依刑事訴訟法第84條規定予以通緝。彭之妻子李晶玉今天出席聖誕文化藝術嘉年華記者會時，對於彭文正案件她表示，一個案件怎麼可以封存資料這麼久不公開，導致先生長期只能滯美，希望能申請國賠。

▲ 聖誕文化藝術嘉年華李晶玉現身。（圖／記者黃克翔攝）

李晶玉也說，彭文正繼續在美國家中做節目，「他堅持新聞人的工作，也種水果，種的一棵樹可生產四百棵柿子。不過我想要請教賴清德總統，怎麼有人可以封存資料這麼久不能公開，而且官方是趁我們帶小孩去舊金山時發布通緝令，不讓他線上開庭。我尊重他的言論自由，雖然我不是全然同意他的想法，就一個旁觀者而言，我認為他受很多委屈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 聖誕文化藝術嘉年華眾多藝人參加。（圖／記者黃克翔攝）

李晶玉也提到彭文正現況：「他很想回來，在這邊奮鬥這麼久，深愛這個土地，他不計後果做這件事，我也很尊重他。他只問一個問題，為什麼找不到妳的論文，這個問題很正常，即便後來給大家看到的，也不是正式的論文。」

▲李晶玉彭文正夫妻多年沒有在台灣合體。（圖／翻攝自李晶玉臉書）

李晶玉也透露目前自己的工作情況：「我現在優視電視台當台北總監，也當製作人，也做福音活動，代表優視來台北作活動，把華人的亮點跟文化行動還有世代對話傳導給大家看。」

李晶玉認為，「電視時代已經過去，走向小眾媒體，很多單位有自己頻道，新媒體聚焦全球華人，我是擔任中間的橋樑。也到非洲或柬埔寨送禮物給小朋友，在非洲教年輕人創建小企業。對於彭文正案件，李晶玉說自己也是三個問號。但李晶玉暑假都會帶孩子回來，也會上節目。