高雄百人接駕！KISS OF LIFE熱到脫掉　秋泳愚、ALLDAY PROJECT抵台

記者吳睿慈／高雄報導

南韓一年一度AAA頒獎典禮即將在週末於高雄世運登場，稍早，大批藝人搶先登台，演員秋泳愚、KISS OF LIFE、ALLDAY PROJECT陸續現身小港機場，親切與粉絲打招呼，現場氣氛熱鬧。

▲秋泳愚搶先抵台。（圖／記者徐文彬攝）



AAA頒獎典禮即將在週末登場，稍早約莫14點多時，演員秋泳愚穿著白色長袖帥氣現身，他出發時，首爾天氣幾乎零度低溫，來到高雄熱到把外套脫了，而他這次是第二次訪高雄，見大批粉絲到場接機，親切揮手之餘，熟門熟路走向停車場。

▲ALLDAY PROJECT首度訪台。（圖／記者徐文彬攝）



混音團體ALLDAY PROJECT出道以來首度訪台，Woochan走在前方先與粉絲揮手打招呼，安妮則是戴上墨鏡跟在後方，他們首度來台，歌迷以熱情尖叫聲歡迎，現場氣氛超熱烈。

▲KISS OF LIFE抵達小港。（圖／記者劉亮亨攝）

在幾位團體陸續入境後，性感女團KISS OF LIFE也跟在後方現身，隊長JULIE走在前方親切打招呼，看到驚喜應援板子還給予熱情反應，並回頭揮揮手，而站在她身旁的NATTY同樣熱到脫掉外套，性感地露出一截小蠻腰。