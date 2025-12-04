陳玄力擁有鏡頭喜歡的臉　「明華園三代」坦承容貌焦慮

▲陳玄力被媒體稱為「明華園小王子」，他自己不置可否，但更希望能靠自己被看見。

18歲的陳玄力，因電影《南方時光》在國際影展曝光，被形容是「鏡頭會喜歡的臉」。第一次在西班牙影展看到自己被放大到整面巨幕時，他當場淚崩：「我才知道導演說的『鏡頭會喜歡你』是什麼意思。」語氣裡既羞澀，也有被世界看見的震撼。

身為明華園第三代，被媒體封為「明華園小王子」，陳玄力從小不管家庭或學校都沉浸在歌仔戲的世界裡，剛入學時，他笑稱自己是同屆京劇科、歌仔戲科、客家戲科，三個科加起來都墊底的那個。

▲被《南方時光》導演曹仕翰誇為「鏡頭喜歡的臉」，陳玄力一直到在大銀幕看見自己才懂導演的意思。

後空翻高手 陳玄力 年齡：18歲（2007年2月2日）

身高╱體重：172公分╱62公斤

學歷：國立台灣戲曲學院

作品：電視劇《吉藏法師》、電影《南方時光》

練習翻筋斗 傷勢不斷

但陳玄力對翻筋斗特別有興趣，放學時別人休息，他去翻筋斗；午休大家睡覺，他躲在練功房研究新動作。有天他突然開竅，成功做出一個原本做不到的動作後，一口氣想出上百種變化，最後成為系內「唯一能後空翻兩圈」的學生。

▲金馬獎的慶功宴上，陳玄力（左）如願與李安導演（右）合照。（圖／翻攝自陳玄力IG）

因瘋狂練習，他身上的傷從沒斷過，身上的配件不是枴杖就是輪椅，而且他堅持傷一定要養好才繼續練。父親曾因翻滾落地重傷，不僅常帶他去整骨，更常提醒他：「不要像我一樣，一定要把身體養好。」雖然心疼兒子，但從未阻止他追夢。

談到《南方時光》的試鏡，他笑說：「我全身黑站黑背景前，導演根本看不到我，還把NG片段剪進去。」沒想到導演正是被他的自然與笑容吸引，直接邀他演出。導演透過攝影機看著他，說了一句：「你是鏡頭會喜歡的人。」直到站在西班牙的巨幕前，他才真正理解這句話，也第一次覺得自己「被世界看到了」。

中二迷惘過 高中覺醒

▲片中與孫淑媚（右）分飾母子，戲外陳玄力（左）與凍齡的孫淑媚外型看起來就像姐弟。

「我是不是有名不重要，沒錢也沒關係，掌聲就是最大收穫。」然而陳玄力坦言自己仍有容貌與身材焦慮，常把自己和同學比較，「大家都說我很好了，但我心裡那關還在過。」

片中角色的中二、衝動、迷惘，有6、7成像他的真實青春。他曾為耍帥打撞球、抽菸，也曾跟著班上最皮的同學混。「但我高中後突然覺醒，我有很多選擇，為什麼一定要選那種？」他說，是前輩提醒他「要替自己的人生負責」。

▲陳玄力被選入主演《南方時光》，剛好與片中角色有類似經歷及故事，很能與角色共情。（圖／百景映畫提供）

身為明華園第三代，他強調家族沒有給壓力：「我們這代比較自由。」他希望憑自己的實力與作品往上爬，「雖然還有很多不確定，但我知道我要選我想過的生活，而不是別人替我安排的路。」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



