SJ利特一個月在台20天！爆考慮置產「會更認真活動」　暖喊：我的家在這

記者孟育民／台北報導

利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯今（3日）一同出席客台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。Super Junior剛接束大巨蛋演唱會，利特近期頻繁來台，幾乎每個禮拜都有活動，堪成「灶咖王」，被問到有無考慮在台灣置產？他透露光是這個月就在台灣20天，確實有考慮買房計劃。

▲▼ 《廚師的迫降:客家廚房2》開播記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯出席《廚師的迫降:客家廚房2》開播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

利特幾乎每個禮拜在台灣都有活動，真性情告白：「我經常來，因為我的家就是這裡，我回來了。」被問到有無考慮置產，他也笑說：「有想要買，如果有介紹的話，光是這個月就有20天在台灣，如果有房子的話我會更認真去活動。」還不忘笑旁邊温昇豪喊話：「如果昇豪哥家裡還有房間，我就去睡你家？」温昇豪則立馬表示歡迎，足見兩人情誼。

▲▼ 《廚師的迫降:客家廚房2》開播記者會-利特 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼利特 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 《廚師的迫降:客家廚房2》開播記者會-利特 。（圖／記者黃克翔攝）

《廚師的迫降：客家廚房》先前獲得金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，利特成為了史上第一位獲得該獎的韓國藝人。他今也再度發表感言：「不敢相信我會得到這個獎，我是韓國第一個藝人很榮幸，再次感謝所有拍攝團隊和投票的粉絲，第二季目標就是再次和大家一起拿到獎項。」而與節目獎項擦身而過，他也表示沒因此感到失望，笑說：「因為這次就可以得到了，我可以跟大家拿到更幸福，這次金鐘獎可以給我吧？」

