獨／《大濛》魯常是《角頭》小弟！「對戲曾敬驊最難」零台詞圈粉

記者黃庠棻／台北報導

金馬大贏家、年度最受矚目的國民電影《大濛》於11月27日正式上映後，全台戲院隨即湧入大批觀眾支持，口碑更在短短數日迅速發酵，上映首週全台票房累積達1500萬，在網路上討論度熱烈。其中，在電影後半段飾演國防醫學院管理福馬林池的「魯常」一角由林道禹飾演，零台詞卻讓人壓迫感十足的演出令人印象深刻。

▲《大濛》上映後獲得許多好評。（圖／華文創提供）

-------------以下有雷-------------------

[廣告]請繼續往下閱讀...

林道禹在《大濛》中飾演「魯常」，在國防醫學院工作的他管理泡著屍體的福馬林池，頂著光頭、高挑的身高加上面無表情的態度，壓迫感十足，不過最受到討論的還是他全程零台詞的演技，他回應《ETtoday星光雲》表示「全程零台詞其實反而很過癮，因為所有情緒都只能靠身體跟眼神說話。」

▲林道禹在《大濛》飾演魯常，全程零台詞受到熱議。（圖／華文創提供）

被問及零台詞在拍攝上是否有困難，林道禹表示「硬要說的話，是在劇組宿舍等待拍攝的空檔反而比較難熬。」而他在片中不斷拿著棍子撈屍體，坦言「曾敬驊雖然看起來瘦瘦的，但其實很精實，還好那場戲沒有拍很多顆，不然觀眾可能就會看到喘吁吁的魯常。」

▲林道禹在《大濛》飾演魯常，全程零台詞受到熱議。（圖／華文創提供）

對此，林道禹感性地說道「向育雲、還有所有為了演大體而拼命憋氣的演員們致敬」。而他因為演出魯常而被許多觀眾看見，坦言「這是第一次收到這麼大量的迴響，其實當下是有點受寵若驚、不知所措的。」但他強調雖然沒有回覆，但每一則留言都有仔細看，認為「不想破壞觀影者在看完電影後，對角色產生的獨特投射與想像空間。真的很感謝所有留言與討論，這些都是對作品最大的肯定。」

▲林道禹。（圖／記者湯興漢攝）

受到許多觀眾喜愛，林道禹也表達了對《大濛》的感謝，直言「我的角色剛好被放在一個情緒很重、很有張力的位置上，才能讓觀眾有這麼深刻的共鳴。」更喊話「如果還沒進戲院看過的朋友，真的強力推薦一定要去大銀幕體驗一次。」

▲林道禹（右）是角頭宇宙的一員。（圖／翻攝自Facebook／我，林道禹 了）

此外，林道禹其實早在2014年就開始演MV，曾拍過蔡依林、五月天、魏如萱等大咖的作品，後來在《角頭2：王者再起》加入「角頭宇宙」，是鄒兆龍飾演的「劉健」組成的「健合會」旗下小弟，在《角頭—浪流連》中是古斌飾演的「壞壞」好友。

▲林道禹是角頭宇宙的一員。（圖／翻攝自Facebook／我，林道禹 了）