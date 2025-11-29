MAMA悼香港大火「冥界男團舞台取消」　粉絲淚：練習那麼久

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，只是不巧遇到宏福苑大火意外，歌手們紛紛改舞台概念、穿黑衣表演，其中，粉絲期待已久的「Saja Boys合作舞台」也在29日宣布取消，該動畫的男團從冥界而來，因此不適合演出，出演男團之一BOYNEXTDOOR最終於29日證實不參與公演，也讓大批粉絲淚喊「都練習那麼久了」、「太可惜了」。

▲Saja Boys合作舞台取消。（圖／翻攝自MAMA IG）



Saja Boys合作舞台找來BOYNEXTDOOR的LEEHAN、RIIZE的元彬、TWS的SHINYU以及ZEROBASEONE的乾旭與維辰跨團演出，5人為此練習許久，但不巧遇到宏福苑大火，由於該動畫的男團慨念為從冥界而來，恐引起負面輿論，最終遭到取消。

▲▼BOYNEXTDOOR於29日證實不會參加演出。（圖／翻攝自MAMA IG）



其中，BOYNEXTDOOR已在28日表演過，所屬經紀公司KOZ娛樂29日發文證實，「根據2025 MAMA AWARDS規模縮小，原定於今天（29日）參與的公演將不會參加，敬請粉絲們諒解。」

舞台不得已取消，不只團員們感到很可惜，連粉絲也崩潰不已，消息曝光後，留言淚喊「還有機會看到嗎」、「只放出來練習版本也好」、「覺得好難過」。