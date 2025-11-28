ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鍾潔希 瑤瑤 雪寶 王陽明 金宇彬 申敏兒 嘻小瓜 林心如

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，一家四口因此挨告，但她仍繼續經營社群，今（28）日更在頻道上傳新影片，分享自己走訪板橋黃石市場以及品嚐巷弄美食的心得感想。影片曝光後，有網友留言酸她「訂閱剩7萬還發片」，結果釣出家寧親自回應。

▲▼家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片中，家寧身穿條紋上衣，綁著雙馬尾，以一身輕便休閒的造型現身，穿梭在攤販與小吃店之間。面對眼前的人潮與飄散在空中的食物香氣，讓她不禁在影片最後感嘆：「時間真的走得很快，但味道會留下。」家寧更形容自己走進這裡，聞到這些熟悉香味的那一刻，內心深處某個開關彷彿被瞬間啟動，「把那個年輕、熱血、充滿活力的我喚醒了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧在影片最後分享心聲。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片曝光後，除了掀起網友留言討論，同時也有人在她的影片留言區開酸，直指她的頻道人氣大不如前，寫下：「訂閱只剩7萬多，還在發影片喔？」面對酸民的質疑，家寧親自現身回覆，並且堅定地表示：「會繼續努力分享更多好內容給大家的！」

▲▼家寧影片留言。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧親自回覆網友的留言。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

眾量級網紅家寧AndyYouTuber分手

推薦閱讀

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

5小時前

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

5小時前

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

16小時前

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼：盼不再有傷亡

4小時前

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！緊急被P小草莓 畫面全播出：20幾萬人看到

12小時前

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

邱澤婚禮／陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

4小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

直擊／許瑋甯絕美婚紗曝光！世紀婚禮戒備森嚴　「婚戒藏巧思」邱澤親自設計

直擊／許瑋甯絕美婚紗曝光！世紀婚禮戒備森嚴　「婚戒藏巧思」邱澤親自設計

6小時前

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

12小時前

邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！ 「三金等級」名單流出　演藝圈大咖全到了

邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！ 「三金等級」名單流出　演藝圈大咖全到了

8小時前

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還完全不準

15小時前

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

2小時前

熱門影音

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD
凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
任達華跌倒

任達華跌倒
楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

林美貞回春大方認「動刀除眼袋手術」　 恢復超快笑：連家人都不知道

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

看更多

香港世紀惡火燒整晚　大樓如火炬怵目驚心

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

獨家／她搭飛機「竟和鄰座乘客結婚25年」！　賴佩霞曝「安心再婚關鍵」

25分鐘前10

亞亞孕晚期「4顆枕頭才能睡」　PO文求解釣出一票孕媽咪共鳴

1小時前526

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

1小時前10

MAMA／Rosé奪年度歌曲！　ENHYPEN奪大賞台上痛哭：最棒5週年禮物

1小時前31

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

1小時前1

吳亦凡入獄3年「公司遭法院討債17萬」　表哥被下限制消費令

2小時前21

MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆

2小時前42

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

2小時前42

宇珊可接受「老公出去外面解決」　親揭條件：不可欺騙要討論

2小時前125

香港大火釀128死　相信音樂宣布「捐900萬元」：始終與你們同在

讀者迴響

熱門新聞

  1. 邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了
    5小時前262
  2. 「張君雅小妹妹」結婚了！
    5小時前3617
  3. 八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生
    16小時前1820
  4. 快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼
    4小時前124
  5. 解婕翎「整集忘拉拉鍊」！
    12小時前146
  6. 陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
    4小時前103
  7. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:596
  8. 許瑋甯絕美婚紗！甜牽邱澤燦笑
    6小時前306
  9. 震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」
    12小時前3835
  10. 邱澤、許瑋甯婚禮賓客「三金等級」
    8小時前184
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合