家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」　釣出本人親回：繼續努力

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，一家四口因此挨告，但她仍繼續經營社群，今（28）日更在頻道上傳新影片，分享自己走訪板橋黃石市場以及品嚐巷弄美食的心得感想。影片曝光後，有網友留言酸她「訂閱剩7萬還發片」，結果釣出家寧親自回應。

影片中，家寧身穿條紋上衣，綁著雙馬尾，以一身輕便休閒的造型現身，穿梭在攤販與小吃店之間。面對眼前的人潮與飄散在空中的食物香氣，讓她不禁在影片最後感嘆：「時間真的走得很快，但味道會留下。」家寧更形容自己走進這裡，聞到這些熟悉香味的那一刻，內心深處某個開關彷彿被瞬間啟動，「把那個年輕、熱血、充滿活力的我喚醒了。」

影片曝光後，除了掀起網友留言討論，同時也有人在她的影片留言區開酸，直指她的頻道人氣大不如前，寫下：「訂閱只剩7萬多，還在發影片喔？」面對酸民的質疑，家寧親自現身回覆，並且堅定地表示：「會繼續努力分享更多好內容給大家的！」

