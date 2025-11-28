▲本鄉愛捲入小三風波，如今爆悄悄引退。（圖／攝自本鄉愛IG）

記者張鈜閔／綜合報導

日本知名AV女優本鄉愛去年被踢爆當小三，坦承與已婚實況主加藤純一交往，並發生肉體關係，宣布休業後至今仍舊無復出消息，如今片商卻突發布一支以「引退」為名的精選作品集，AV達人一劍浣春秋證實「她終究是回不來了」。

一劍浣春秋在部落格「PLAY NO.1」發文指出，本鄉愛宣布休業後至今並沒拍攝任何一部新作，所以片商是將她之前的19支作品剪成精選輯當成引退作，經紀人也證實「和有婦之夫搞不倫的殺傷力就是這麼大」，跟日前河北彩伽被八卦雜誌拍到跟職業運動員幽會完全不同，直言「本鄉愛，就是毀了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一劍浣春秋也透露，江湖傳言本鄉愛家境不錯，鬧出小三風波後，家人也未必想讓她繼續拋頭露面，所以只能被迫用這種方式引退，一劍浣春秋嘆，希望本鄉愛最後能夠發個文和大家說再見，「她真的是個很可愛的女孩，用這種方式退場相信大家都捨不得」、「電玩直播主，我恨你」。

▲加藤純一(右)與本鄉愛爆不倫，目前已與妻子離婚。（圖／翻攝加藤純一X、本鄉愛IG）

本鄉愛於2024年9月被爆與已婚實況主加藤純一不倫，兩人被直擊一同觀賞大谷翔平的比賽。本鄉愛隨後拍片道歉，坦承雙方從2022年底開始交往，並稱加藤當時告訴她「快離婚了」才讓她願意接受對方追求，自己是「被騙上床」，強調「我不認為這是一段婚外情」鞠躬向外界致歉，並宣布無限期停工，如今悄悄引退，令人不甚唏噓。

▲本鄉愛悄悄引退，令粉絲不甚唏噓。（圖／翻攝本鄉愛IG）