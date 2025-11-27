記者潘慧中／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列於菲律賓宿霧解放比基尼的辣照，至今已吸引3.1萬人朝聖按讚！

▲禾羽日前去宿霧玩。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



照片中，可以看到禾羽身穿一套薄荷藍比基尼，相當映襯她的雪白膚色之外，也完美襯托出渾圓半球和深邃事業線。腰身纖細的她，小腹完全平坦無贅肉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禾羽穿比基尼搭船出遊。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



禾羽下半身則搭配同色系的三角泳褲，並將輕薄的罩衫綁在腰間，不但呼應整體色調，也讓海風吹起時更添度假感。坐在船緣、伸手比YA的她，看起來十分放鬆與自在。

▲▼禾羽相當享受旅程。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



事實上，禾羽2020年因拍攝《戲說台灣》出道，2年後加入樂天桃猿啦啦隊，成為正式成員，但2025年1月已離開，並在隔月宣布加入富邦球團，未來發展不可限量。

▲禾羽2月加入富邦球團。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）