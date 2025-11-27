ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」
趙露思也在喝「3款美顏茶」
香港大火！大咖歌神也是同地居民
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳怡蓉 薛博仁 鍾潔希 蔣萍 關穎 BoBo 尹莉 曹寶兒

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑 26 日發生嚴重五級火災，造成至少 36 死、279 人失蹤，成為香港近年最慘重的住宅火警。火場距離「2025 MAMA Awards」舉辦地啟德體育館僅約 20 分鐘車程，引發外界憂心活動會否取消或延期。MAMA 官方於 27 日緊急發布公告，首次正式說明立場。

外送稿用 ▲▼MAMA。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

▲MAMA將於明後天在香港舉行。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

根據《MyDaily》報導，2025 MAMA Awards因目前在香港發生的大型火災，當地方面已多次召開會議，最終決定不取消，而是照常舉行。不過將以比原先氛圍更為低調、沉重的形式進行，並針對舞台、流程、頒獎內容進行全面性檢視。此外，今天也會有多組藝人啟程飛往香港。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MAMA Awards事務局向將會參與的藝人團隊告知：「我們正在各部門迅速討論適切的因應方案，關於頒獎典禮的官方應對、活動營運程序，以及藝人舞台與頒獎稿件相關的事項，皆會在詳細審視情況後，於完成整理時立即分享。」接著又表示：「再次向所有藝人及相關公司造成擔憂致以歉意，事務局將審慎檢視局勢，制定最佳方向。」

▲▼MAMA。（圖／翻攝自NAVER）

▲《TENASIA》報導MAMA頒獎嘉賓將照常前往香港，《MYDAILY》報導典禮將以照常舉行方向進行。（圖／翻攝自NAVER）

【MAMA官方公告全文】

您好，這裡是MAMA AWARDS事務局。

我們嚴肅認知到目前香港大埔地區火災相關情況的嚴重性，MAMA AWARDS 事務局正迅速針對各部門討論適當的因應方案。關於頒獎典禮的官方對應、活動營運程序，以及藝人舞台與頒獎稿件相關事項，我們將在詳細審查情況後，於整理完成時立即與您分享。

為避免混亂並確保溝通準確，所有對外媒體及外部詢問管道將統一由 CJ ENM、Mnet 公關部門負責，懇請協助配合。再次對所有藝人及相關公司造成的憂慮致上深深的歉意，事務局將審慎檢視局勢，制定最佳的方向。

謝謝。

MAMA AWARDS 事務局 敬上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

MAMA香港

推薦閱讀

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

23小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

22小時前

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

3小時前

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

4小時前

女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」她嘆：自己種的因

女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」她嘆：自己種的因

13小時前

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

4小時前

香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」　恐取消爆破火焰特效

香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」　恐取消爆破火焰特效

3小時前

關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那

關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那

15小時前

香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲：天佑香港

香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲：天佑香港

3小時前

曹寶兒嫁圈外男友1年「宣布懷孕」！　經紀公司發聲證實

曹寶兒嫁圈外男友1年「宣布懷孕」！　經紀公司發聲證實

12小時前

香港大火增至44死！　娛樂圈活動急取消延期…電視台騰空助災民

香港大火增至44死！　娛樂圈活動急取消延期…電視台騰空助災民

4小時前

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

58分鐘前

熱門影音

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流

純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

看更多

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

9分鐘前1

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

10分鐘前0

香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞…網讚爆

13分鐘前0

B CRUSH才組團爆內鬨！　「最雷隊友出爐」他自首了

14分鐘前11

港惡火狂燒…大咖男團成員「衝災區親送物資」！　徒手搬運到深夜

58分鐘前31

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

1小時前0

邵雨薇苦戀十八年！化身「最美女鬼」譜跨時空虐戀　揭鄭人碩驚人秘密

1小時前10

「台灣的愛情劇比韓國好」　《Moving異能》幕後推手曝選案標準

1小時前0

曾與史匹柏共事　她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

1小時前0

林美貞恢單狀態回春！大方認「動刀除眼袋手術」　醫生爆：不少明星求診

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」
    23小時前126
  2. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    22小時前2
  3. 大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」
    3小時前7219
  4. MAMA高機率不取消！3組藝人今早仍飛往香港
    4小時前12
  5. 女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」
    13小時前1410
  6. 朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」
    4小時前64
  7. 香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」
    3小時前6
  8. 關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」
    15小時前1413
  9. 香港大火44死！大咖歌神也是同地居民　深夜痛心發聲
    3小時前104
  10. 曹寶兒嫁圈外男友1年「宣布懷孕」！
    12小時前142
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合