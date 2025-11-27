MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑 26 日發生嚴重五級火災，造成至少 36 死、279 人失蹤，成為香港近年最慘重的住宅火警。火場距離「2025 MAMA Awards」舉辦地啟德體育館僅約 20 分鐘車程，引發外界憂心活動會否取消或延期。MAMA 官方於 27 日緊急發布公告，首次正式說明立場。

▲MAMA將於明後天在香港舉行。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）



根據《MyDaily》報導，2025 MAMA Awards因目前在香港發生的大型火災，當地方面已多次召開會議，最終決定不取消，而是照常舉行。不過將以比原先氛圍更為低調、沉重的形式進行，並針對舞台、流程、頒獎內容進行全面性檢視。此外，今天也會有多組藝人啟程飛往香港。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MAMA Awards事務局向將會參與的藝人團隊告知：「我們正在各部門迅速討論適切的因應方案，關於頒獎典禮的官方應對、活動營運程序，以及藝人舞台與頒獎稿件相關的事項，皆會在詳細審視情況後，於完成整理時立即分享。」接著又表示：「再次向所有藝人及相關公司造成擔憂致以歉意，事務局將審慎檢視局勢，制定最佳方向。」

▲《TENASIA》報導MAMA頒獎嘉賓將照常前往香港，《MYDAILY》報導典禮將以照常舉行方向進行。（圖／翻攝自NAVER）



【MAMA官方公告全文】

您好，這裡是MAMA AWARDS事務局。

我們嚴肅認知到目前香港大埔地區火災相關情況的嚴重性，MAMA AWARDS 事務局正迅速針對各部門討論適當的因應方案。關於頒獎典禮的官方對應、活動營運程序，以及藝人舞台與頒獎稿件相關事項，我們將在詳細審查情況後，於整理完成時立即與您分享。

為避免混亂並確保溝通準確，所有對外媒體及外部詢問管道將統一由 CJ ENM、Mnet 公關部門負責，懇請協助配合。再次對所有藝人及相關公司造成的憂慮致上深深的歉意，事務局將審慎檢視局勢，制定最佳的方向。

謝謝。

MAMA AWARDS 事務局 敬上