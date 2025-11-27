香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」　恐取消爆破火焰特效

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔區高層住宅宏福苑於26日發生大規模火災，造成至少44人死亡、近300人失蹤。事故引發全球關注，也使原訂28、29日於香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」是否能正常進行陷入不確定狀態。

▲MAMA將於27、28日。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）



據韓媒《日間體育》27日報導，MAMA 製作組自火災發生後便緊急召開連續會議，針對是否具備舉辦條件、舞台演出是否需要調整、藝人是否能如期參與等進行密集討論。由於典禮場地距離事故地點約20公里，且災情嚴重，製作組氣氛沉重，並非一般國際慶典的準備狀態。

雖然距離典禮僅剩一天，尚未正式討論「取消活動」，但以目前情況來看，大幅調整節目內容已成必然，多組藝人的舞台也面臨修改或替換，尤其部分團體原訂有涉及火焰、爆破等特效的舞台，目前製作組正檢討是否適宜如常演出。

主辦方目前正以「撫慰及悼念受害者」為方向，緊急修訂腳本、重新編排舞台動線及影片內容，力求在尊重災情的前提下調整典禮氛圍。製作團隊透露，時間極度緊迫，仍在設法完成重組工作。

另一方面，多組韓國藝人已於 27 日飛抵香港，包括 IVE、Stray Kids、NCT WISH、RIIZE、ZEROBASEONE、TXT、ENHYPEN、(G)I-DLE、BOYNEXTDOOR 等。他們目前在港待命，等待官方的最終決策。

在外界高度關注下，MAMA 主辦方僅簡短回應：「將在確認相關情況後再提供說明。」對於是否延期或縮減規模仍未給出明確答案。