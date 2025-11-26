黃志明車禍亡「生前最後發文」曝光！遺體週六火化　今設靈堂道別

記者田暐瑋／綜合報導

黃志明是馬來西亞知名的娛樂活動、演唱會策劃人，在當地娛樂圈佔有一席之地，22日在泰國發生嚴重車禍，享年56歲，去世前一天還在臉書上分享了他品嚐「世界上最好吃的貝果」的經歷，突如其來的噩耗讓親友們感到無法接受。

黃志明車禍身亡的消息震驚馬來西亞演藝圈，家人24日證實了這一悲劇，靈堂26日開放供人弔唁，遺體將在29日進行火化，黃志明在去世前一天，還在臉書上PO出品嘗美食的影片，怎料隔天就天人永隔，親友在底下留言哀痛道別：「永遠懷念你」、「還是無法接受」、「愛自由的你，在另一個世界繼續追風逐夢」。

▲黃志明過世。（圖／翻攝自臉書）



黃志明是吉隆坡金河廣場巨星競技場（Mega Star Arena）的創辦人，並且是馬來西亞最具影響力的演唱會主辦人之一，曾策劃多場大型活動，除了事業貢獻顯著，黃志明也是家庭的重要支柱。他與妻子謝玉芬育有4名子女，「他也是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬（Fanny Chia）及四位子女：Billy、Jacky、Monique 和 Eason。他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記。他的一生充滿榮耀與光輝。」



