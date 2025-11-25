李康生參加金片子拒拍短片　真實原因曝「怕自己被拍壞」

記者葉文正／台北報導

第15屆金片子大賽今天揭曉，黃瀞怡(小薰)以《五花肉》拿下最佳女演員，黃遠則擊敗胡智強以《Rungay》榮膺最佳男演員，奪下60萬金獎首獎的是「狀況」；擔任頒獎嘉賓的楊貴媚跟謝盈萱、林予晞說：「我很樂意演短片，放馬過來！」

▲2025金片子大賽歷屆代言人林予晞(左起)、温貞菱、李康生、楊貴媚與謝盈萱。（圖／記者周宸亘攝）

頒獎典禮星光雲集，頒獎嘉賓則是歷年代言人，包含李康生、楊貴媚、温貞菱、謝盈萱、林予晞。評審團則有新加坡導演陳哲藝、曾威量，及台灣導演楊雅喆、黃信堯，解孟儒、黃婕妤，眾人對於新生代拍短片都有不小期許。

▲謝盈萱(左)與楊貴媚頒發最大獎。（圖／記者周宸亘攝）

李康生說：「我一路看金片子長大，感覺歲月不饒人。」更開玩笑說，不想拍短片，怕自己被拍壞。謝盈萱則表示，看到短片會提醒她創作的力量，「我很願意演出短片」。楊貴媚笑說：「身為演員一直在等待適合的角色，我參加金片子多年，很開心看到這麼多創作者，看到台灣的新希望，在這個大賽把不同世代的演員放到短片中，讓更多新導演、新演員被看到，同時她還喊話：「我依舊很願意演出短片，不會漲價，放馬過來！」展現媚姊親民的一面。

▲小薰(左起)與黃遠拿下最佳男主角與女主角獎。（圖／記者周宸亘攝）

小薰在《五花肉》中飾演媽媽，滿滿都是「肉欲」。小薰上台時開心說：「謝謝所有工作人員，感謝評審可以理解這個角色的脆弱，我要用我的泰魯閣族語跟大家說：『這分榮耀歸於上帝』！」小薰、鄭又菲演出的《抓耙仔》還獲得金片子銅獎，劇組獲得10萬元獎金。小薰也透露，男友鄭人碩有稱讚她「恭喜，很棒！」

▲2025金片子大賽頒獎典禮有不少是國外參賽者。（圖／記者周宸亘攝）

最佳男主角黃遠是黃仲崑的兒子，他分享拍攝《Rungay》是太魯閣族語猴子的意思，拍攝時都在山上和鄉下，好在他很喜歡野營，因此就算曝曬或是有蚊子，還是可以從從容容、游刃有餘。他笑說：「爸爸從小就把我『放養』，很喜歡大自然。」該片還獲得最佳攝影、銀獎20萬元獎金。

▲李康生笑說自己拒演短片。（圖／記者周宸亘攝）