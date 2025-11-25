朴恩惠遭粉絲舔手　本人出面回應　「道歉後選擇原諒」不提告

記者葉文正／台北報導

韓籍啦啦隊朴恩惠今年來台發展，並加入台北伊斯特啦啦隊，近日舉行線下粉絲見面會時，她親自為粉絲調製燒啤，沒想到啤酒氣泡噴到手，竟有一名粉絲衝上前抓住她的手用舌頭舔她手，朴恩惠當場嚇壞，影片流出後引起網友反彈，認為該名粉絲太跨張，經紀公司也發出聲明，表示已接受該名粉絲道歉，朴恩惠本人也發聲了。

▲朴恩惠(左)遭粉絲舔手。（圖／記者呂佳賢攝）

朴恩惠雖然有受到驚嚇，但是他選擇用寬容態度來處理事件，恩惠的回應是：「我當下的確有被嚇到了，但是我選擇原諒，因為對方有來道歉，展現悔意，所以原諒他。」

▲臺北伊斯特Tokki Cutie啦啦隊徵選 Judy 李素泳 朴恩惠。（圖／記者屠惠剛攝）

「關於2025年11月24日晚間於YT頻道會員見面會，發生的事件經紀公司正式回應如下：

「當時旗下藝人恩應在為粉絲調製燒啤時,因氣泡湧出來沾到手,思應本能地甩手想將泡沫甩 「掉。當時一名粉絲突然伸手抓住恩惠的手,並以口部接觸其手部,造成思惠當下受到驚嚇。

經紀公司則表示，「事後，該名粉絲第一時間主動聯繫經紀人，為 「自己的脫序行為表達歉意。思應考量到對方是 「後真誠致歉並展現悔意，並未在第一時間選擇提告。在心情平復後，也選擇原諒對方。

「OM娛樂始終將藝人的安全與感受放在最優先的位置,只要藝人感到任何不適，OM娛樂都會「不猶豫地站在最前線，為藝人富戰到底。「對任何讓藝人感到不適的行為絕不容忍,並會持續關注並評估該名粉絲後續的行為。」

「請所有支持恩惠與OM娛樂的粉絲們放心，經紀公司「會更加完善現場動線與互動規範,讓藝人與粉絲都能在安全且舒適的情況下交流。同時也希 「望所有粉絲在參與活動時,共同遵守界線,避免類似事件再次發生。」